Авиакомпания S7 заменит 26 самолетов лайнерами Airbus A320neo

ДВОРИКИ (Владимирская область), 15 авг — РИА Новости. Авиакомпания S7 планирует заменить все суда Airbus A320 и А321 в своем парке лайнерами А320neo; всего перевозчик планирует иметь 26 А320neo, сообщил гендиректор Владимир Объедков.

Компания ранее заключила контракт на 16 новых А320neo. "До 2024 года расписана поставка этих самолетов", — сказал Объедков журналистам в кулуарах форума "Территория смыслов".

По его словам, компания планирует заменить еще 10 самолетов семейства A320 на A320neo.

Коммерческая эксплуатация новых лайнеров Airbus A320neo началась в 2016 году. S7 Airlines в июле текущего года первой в России получила самолет A320neo.

Компания также эксплуатирует самолеты Boeing 767, Embraer, А319.

S7 — крупнейший частный авиационный холдинг РФ, состоит из двух перевозчиков — "Сибирь" и "Глобус". По данным Росавиации, S7 в первом полугодии 2017 года нарастила перевозки пассажиров в годовом выражении на 2,4% — до 4,4 миллиона человек.