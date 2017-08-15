БЕРЛИН, 15 авг — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Вторая по величине немецкая авиакомпания Air Berlin запустила процедуру банкротства, сообщил во вторник немецкий профсоюз работников сферы общественных услуг Ver.di.

"Это жесткий удар для сотрудников Air Berlin. Нашим приоритетом остается сейчас гарантирование рабочих мест. Air Berlin должен всесторонне позаботиться о прозрачности и предоставить всю необходимую информацию", — говорится в заявлении профсоюза.

Агентство DPA со ссылкой на руководство авиакомпании сообщает, что решение было принято после отказа главного акционера Etihad предоставить финансовую поддержку Air Berlin. Данный факт подтверждается и в официальном заявлении компании о банкротстве.

"В настоящее время проводятся переговоры с Lufthansa и другими участниками относительно продажи структурных подразделений", — уточняется в заявлении. На сайте Lufthansa подтверждается факт переговоров, кроме того, Lufthansa также изучает возможность найма дополнительного персонала.

Авиакомпания Air Berlin, основанная в 1978 году, является вторым по величине авиаперевозчиком в Германии. Штат сотрудников по состоянию на 31 марта 2017 года насчитывает 8,607 тысячи человек.