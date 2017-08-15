Эксперты не советуют отказываться от рисковых активов из-за ситуации с КНДР

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Эскалация напряженности между США и Северной Кореей не должна вынуждать инвесторов отказываться от рисковых активов, считают аналитики UBS и "ВТБ Капитала".

Спор грозит затянуться

Они отмечают, что конфликт двух стран может быть долгим, однако на рынке множество поводов для проявления трейдерами "бычьего" интереса.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американские военные объекты. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, пригрозил Северной Корее "огнем и яростью" в ответ на любую реальную угрозу в адрес США. Позже он добавил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

"Не похоже, что северокорейский кризис исчезнет в ближайшее время", — пишут в своем обзоре аналитики UBS Марк Хэфеле (Mark Haefele) и Майк Райан (Mike Ryan).

Они отмечают, что эскалация конфликта привела к заметному снижению азиатских фондовых рынков, а волатильность капитала США достигла самого высокого уровня со времен президентских выборов в стране в прошлом году.

"Северокорейская ситуация будет спокойно продолжаться в фоновом режиме, но вполне может вновь резко расстроить рынки", — пишет, в свою очередь, экономист "ВТБ Капитала" Нил Макиннон (Neil MacKinnon).

По прогнозу экспертов UBS, в случае резкого ухудшения ситуации азиатские рынки могут рухнуть на 15-20%.

Корейская вона, как ожидается, пострадает сильнее других валют региона и может обесцениться на 10%. Японская иена на фоне роста спроса на безопасные активы, напротив, может укрепиться по отношению к доллару на 10%.

Риски ждут "быков"

Несмотря на ожидаемое сохранение напряженности между двумя странами, аналитики не советуют инвесторам отворачиваться от рисковых активов. К таковым относятся, например, акции компаний или ценные бумаги, будущая доходность которых неизвестна, и существует лишь некоторая вероятность прибыльности.

Эксперты отмечают, что причин для проявления "бычьего" настроения на рынке много: от улучшения темпов роста мировой экономики до отчетностей международных компаний. Они также обращают внимание инвесторов на благоприятную монетарную политику ряда стран и ускорение роста ВВП еврозоны до максимальных темпов со второго квартала 2011 года.

"Мы не рекомендуем инвесторам отступать от рисковых активов. Большие возможности для дипломатического решения еще есть… В то же время хороший глобальный экономический рост и данные отчетностей компаний будут поддерживать увеличение стоимости акций", — отмечают Хэфеле и Райан.

Макиннон, в свою очередь, указывает, что напряженность в отношениях двух стран так или иначе слабеет, и инвесторы могут действовать.

Ранее во вторник стало известно, что Ким Чен Ын отложил намерение атаковать остров Гуам. Еще раньше глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд выразил надежду, что ситуацию удастся разрешить без военных действий. Эти новости несколько успокоили рынки.

"Американо-северокорейская напряженность ослабляется, финансовые рынки уже немного восстановились. Основные фондовые рынки показывают признаки выздоровления и восстанавливают утраченные позиции. Так называемые "безопасные зоны" теряют спрос", — прокомментировал Маккиннон.