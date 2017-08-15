В Минтрансе рассказали о восстановлении экономических отношений с Латвией

РИГА, 15 авг – РИА Новости. Экономические отношения между Латвией и Россией восстанавливаются и начинают расти, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Статистика говорит о восстановлении наших отношений и начале роста", — сказал он на брифинге по итогам заседания латвийско-российской межправительственной комиссии.

Заседание комиссии, которое прошло во вторник в Риге, стало первым после почти четырехлетнего перерыва. Латвийско-российская межправительственная комиссия работает с 2007 года, однако в последний раз она собиралась в Москве 21 ноября 2013 года.

В 2014 году отношения России и Запада осложнились из-за ситуации на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ РФ ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции, в том числе из Латвии.