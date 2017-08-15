Великобритания предложит ЕС заключить временный таможенный союз

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис предложит Евросоюзу заключить временный таможенный союз для предотвращения хаоса в стране после ее выхода из ЕС, сообщает телеканал ITV со ссылкой на правительство Великобритании.

Дэвис предложит Евросоюзу ввести "промежуточный" период, во время которого страна сможет плавно перейти на новый торговый режим, который будет введен после выхода Великобритании из ЕС.

Дэвис заявил в интервью телеканалу ITV, что обеспечение временных договоренностей с ЕС представляет "интерес для обеих сторон".

"Мы продаем им, европейцам, товары и услуги примерно на 230 миллиардов евро в год. Они продают нам на 290 миллиардов евро. Это довольно много", — добавил Дэвис.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.