В России создадут НКО по мониторингу программы "Цифровая экономика"

ГОРКИ, 15 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о планах по созданию в РФ некоммерческой организацию по мониторингу программы "Цифровая экономика", в нее войдут, в частности, сотрудники "Ростеха", Сбербанка и "Яндекса".
"Наши крупные компании активно помогают инновационным стартапам, большим предприятиям. Чтобы структурировать эту работу мы планируем создать автономную некоммерческую организацию "Цифровая экономика". В состав этой организации готовы войти наши большие крупные структуры, такие как "Ростех", "Росатом", Сбербанк, "Ростелеком", фонд "Сколково", АСИ, "Яндекс", Mail.ru, "Рамблер", — рассказал он.
По его словам, НКО будет формировать запросы от бизнеса, проводить мониторинг программы "Цифровая экономика", оценивать эффективность реализации программы, а также станет совещательным органом управления, определяющим стратегические и технические вопросы.
Кроме того, по словам Медведева, речь идет и о технологических заделах, инфраструктуре и поддержании информационной безопасности.