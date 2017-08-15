В России создадут НКО по мониторингу программы "Цифровая экономика"

ГОРКИ, 15 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о планах по созданию в РФ некоммерческой организацию по мониторингу программы "Цифровая экономика", в нее войдут, в частности, сотрудники "Ростеха", Сбербанка и "Яндекса".

На совещании по развитию цифровой экономики Медведев отметил, что при реализации соответствующей программы нужно будет решить несколько задач — поддержка стартапов, законодательство, налоговая система.

"Наши крупные компании активно помогают инновационным стартапам, большим предприятиям. Чтобы структурировать эту работу мы планируем создать автономную некоммерческую организацию "Цифровая экономика". В состав этой организации готовы войти наши большие крупные структуры, такие как "Ростех", "Росатом", Сбербанк, "Ростелеком", фонд "Сколково", АСИ, "Яндекс", Mail.ru, "Рамблер", — рассказал он.

По его словам, НКО будет формировать запросы от бизнеса, проводить мониторинг программы "Цифровая экономика", оценивать эффективность реализации программы, а также станет совещательным органом управления, определяющим стратегические и технические вопросы.

Глава кабмина также рассказал о планах по созданию пяти центров компетенции. "Они станут базовыми площадками, на которых вместе с другими представителями бизнеса, государства и научной среды будут развиваться такие направления, как кадры, нормативное регулирование. Кстати, это может быть сложнейшая история, потому что не так трудно все это описать в концепциях и даже создать какой-то новый технологический продукт, как все это описать в нормативных выражениях и все это протолкнуть через горнило исполнительной власти. Мы это прекрасно понимаем, нужно будет идти на компромиссы, проявлять разумную договороспособность для того, чтобы подобного рода нормативная среда возникла", — пояснил он.

Кроме того, по словам Медведева, речь идет и о технологических заделах, инфраструктуре и поддержании информационной безопасности.