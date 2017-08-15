Медведев подписал распоряжение о создании подкомиссии по цифровой экономике

ГОРКИ, 15 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о создании в кабмине подкомиссии по цифровой экономике, ее возглавит первый заместитель руководителя аппарата правительства Максим Акимов.

Как отметил премьер на совещании по вопросам развития цифровой экономики, соответствующая программа является пространством для совместной работы всех органов власти, бизнеса, науки.

"Чтобы скоординировать это взаимодействие внутри аппарата мы создадим подкомиссию по цифровой экономике, которая будет решать поставленные задачи в оперативном режиме. В нее войдут представители федеральных ведомств, аппарата правительства, администрации президента, АСИ. Заниматься этой комиссией будет первый заместитель руководителя аппарата правительства Максим Акимов. Распоряжение на эту тему я уже подписал с утра", — сказал Медведев.