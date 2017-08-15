ФАС заявила о готовности состязаться с "Мегафоном" в любой инстанции

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пока ничего не известно о заявлении "Мегафона", направленном в суд, но "служба готова посостязаться в любой инстанции", заявил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

В середине июля служба предупредила операторов "большой четверки" (МТС, "Билайн", "Мегафон" и Tele2) о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России. Ранее во вторник в "Мегафоне" сообщили, что компания направила в Арбитражный суд Москвы заявление в отношении ФАС в связи с предупреждением по отмене внутрисетевого роуминга.

"Мы не имеем официальной информации относительно того, что какая-либо из компаний обратилась в суд. В переписке, которая у нас имеется с этими компаниями, мы такой информацией не располагаем", — сказал Голомолзин, отвечая на вопрос, уведомлял ли службу "Мегафон".

Он отметил, что по статистике не менее 85% судебных решений, в случае подачи заявлений компаний, выносятся в пользу ФАС. "У нас очень хорошая статистика в отношении сотовых операторов. Мы готовы посостязаться в любой инстанции. Мы полагаем, что проблема внутрисетевого роуминга и национального роуминга должна быть решена", — заявил замглавы ФАС.