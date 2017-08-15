В ЕС с 1 сентября перестанут продавать пылесосы мощностью более 900 Вт

БРЮССЕЛЬ, 15 авг — РИА Новости, Александр Шишло. С 1 сентября вступает в силу директива Евросоюза, запрещающая продажу в странах-членах сообщества пылесосов мощностью свыше 900 Вт и акустической мощностью более 80 децибел, сообщил во вторник информационный ресурс EurActiv.
С 1 сентября субъектам розничной торговли в странах ЕС будет разрешено продавать пылесосы мощностью более 900 ватт до полного истощения их запасов на складах. Директива ЕС не распространяется на пылесосы с функцией мойки, промышленные пылесосы и пылесосы-роботы.
ЕС с сентября 2014 года уже ввел запрет на продажу пылесосов мощностью свыше 1600 Вт.
Пока не ясно, как в связи с предстоящим выходом Великобритания из ЕС будут выполнять коммунитарную директиву британские торговцы бытовой техникой.