В ЕС с 1 сентября перестанут продавать пылесосы мощностью более 900 Вт

БРЮССЕЛЬ, 15 авг — РИА Новости, Александр Шишло. С 1 сентября вступает в силу директива Евросоюза, запрещающая продажу в странах-членах сообщества пылесосов мощностью свыше 900 Вт и акустической мощностью более 80 децибел, сообщил во вторник информационный ресурс EurActiv.

Директива преследует цель уменьшить потребление электроэнергии, что, по мнению Еврокомиссии, поможет потребителям сэкономить. Согласно подсчетам экспертов, ограничение мощности пылесосов обеспечит ЕС к 2020 году экономию энергии до 20 ТВт/ч в год, а потребитель в течение всего срока эксплуатации устройства с меньшей мощностью сможет сэкономить более 55 евро.

С 1 сентября субъектам розничной торговли в странах ЕС будет разрешено продавать пылесосы мощностью более 900 ватт до полного истощения их запасов на складах. Директива ЕС не распространяется на пылесосы с функцией мойки, промышленные пылесосы и пылесосы-роботы.

В соответствии с новыми требованиями, производители пылесосов обязаны указывать на упаковке оценку потребляемой устройствами энергии: зеленая буква "А" будет означать низкий уровень энергопотребления, а красная "G" — высокий.

ЕС с сентября 2014 года уже ввел запрет на продажу пылесосов мощностью свыше 1600 Вт.

Пока не ясно, как в связи с предстоящим выходом Великобритания из ЕС будут выполнять коммунитарную директиву британские торговцы бытовой техникой.