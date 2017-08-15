"Яндекс.Такси" и Uber могут ввести опцию страхования пассажиров

МОСКВА, 15 авг — РИА Новоси. "Яндекс.Такси" и Uber ведут переговоры об организации страхования жизни и здоровья пассажиров на время поездки, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний.

"Изучаем тему и ведем переговоры", — сказал представитель "Яндекс.Такси".

В Uber сообщили, что также прорабатывают эту опцию.

Детали переговоров они пока не раскрывают. Возможное влияние на стоимость поездок компании также не комментируют. Газета "Коммерсант" во вторник написала, что представители "Яндекс.Такси" уже общались с "Ингосстрахом", РЕСО и ВСК.

В середине июля "Яндекс" и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Согласно сделке, Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам.

Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2017 года.