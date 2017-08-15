Китай готов ответить на ограничительные действия США в торговле

ПЕКИН, 15 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай не станет молча бездействовать и готов решительно ответить на возможное ужесточение правил в сфере двусторонних торговых отношений со стороны США, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.
Минкоммерции отмечает, что "если США не примут во внимание факты, не будут уважать нормы многосторонней торговли и будут действовать в ущерб торговых отношений двух стран, Китай не будет молча наблюдать за этим со стороны и предпримет необходимые меры для обеспечения своих законных прав и интересов ".
Ранее сообщалось, что Трамп планирует использовать статью 301 торгового акта 1974 года. Она позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути экспортных товаров, что, как пишет издание Politico, может привезти к повышению тарифов на импорт.