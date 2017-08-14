"Газпром" в первом полугодии нарастил поставки газа в Турцию

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. "Газпром" по итогам первого полугодия 2017 года нарастил поставки газа в Турцию в годовом выражении на 20,7% — до 14,436 миллиарда кубометров, следует из отчета компании.

В январе-июне 2016 года "Газпром" поставил в Турцию 11,958 миллиарда кубометров газа.

Поставки газа "Газпрома" в Западную Европу в отчетном периоде выросли на 9,8% — до 76,648 миллиарда кубометров. Больше всего было поставлено в Германию (26,324 миллиарда кубометров), Италию (12,066 миллиарда кубометров) и Великобританию (8,738 миллиарда кубометров).

В Центральную Европу в первом полугодии 2017 года "Газпром" реализовал 17,834 миллиарда кубометров газа. В частности, в Польшу было поставлено 25,648 миллиарда кубометров, в Венгрию — 2,695 миллиарда кубометров, в Чехию — 2,617 миллиарда кубометров, Словакию — 2,235 миллиарда кубометров, Болгарию — 1,759 миллиарда кубометров. В остальные страны региона (Румыния, Сербия, Словения, Босния и Герцеговина, Македония, Хорватия) за отчетный период было реализовано около или менее чем по 1 миллиарду кубов.

Поставки на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) снизились в 1,4 раза — до 1,595 миллиарда кубометров.