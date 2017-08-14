Рынок легальных онлайн-кинотеатров в России в 2016 году вырос на 40%

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российский рынок легальных видеосервисов в 2016 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 40%, до 4,8 миллиарда рублей, свидетельствует исследование "ТМТ Консалтинг".

Увеличение темпов роста обусловлено активной работой сервисов по повышению качества контента и совершенствованием платной модели, объясняют эксперты. Наиболее высокий доход в минувшем году ОТТ-сервисы получили от рекламы — 2,459 миллиарда рублей (рост на 22%) и пользовательских платежей, которые выросли на 65% и составили 2,341 миллиарда рублей.

По итогам прошлого года в тройку лидеров по доле рынка вошли онлайн-кинотеатры Ivi.ru (33%), Okko (16%) и Megogo (13%). По 8% рынка заняли Amediateka и Tvigle, а на видеосервис Tvzavr пришлось 5%.

По оценкам "ТМТ Консалтинг", аудитория ОТТ-видеосервисов в 2016 году выросла на 3%, до 39,6 миллиона человек (с учетом пересечения, когда люди пользуются несколькими видами устройств). В частности, число пользователей на smart-телевизорах составила 15,7 миллиона человек, увеличившись на 19%. Аудитория на мобильных устройствах выросла на 12%, что составило 9 миллионов пользователей. В то же время россиян, использующих ПК для просмотра видеоконтента, сократилось на 9%, до 18,8 миллиона человек.

В 2017 году, согласно прогнозу аналитиков, рынок видеосервисов вырастет на 31% и составит 6,3 миллиарда рублей.