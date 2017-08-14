"Газпром" пока не планирует менять стратегию из-за санкций США

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. "Газпром" пока не планирует менять стратегические направления деятельности или корректировать приоритетные проекты из-за новых санкций США, говорится в отчете компании по РСБУ за первое полугодие 2017 года.

"Введенные санкции потенциально могут оказать влияние на реализацию отдельных проектов компании, привести к отклонениям от планируемых проектных показателей, однако на текущий момент не являются основанием для изменения стратегических направлений деятельности или корректировки перечня приоритетных проектов "Газпрома", определенного долгосрочной программой развития", — говорится в отчете.

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2". Кроме того, закон сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".