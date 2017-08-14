"Газпром нефть" представила Ирану проект разработки месторождения Шангуле

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. "Газпром нефть" представила Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) результаты оценки и свой план разработки нефтяного месторождения Шангуле (Changouleh), расположенного в провинции Илам на западе Ирана, сообщает иранское информационное агентство IRNA.

Наряду с "Газпром нефтью" свои предложения по разработке месторождения Шангуле представили национальная нефтегазовая компания Тайланда РТТ Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP), а также норвежская нефтегазовая DNO.

"В скором времени NIOC начнет изучать результаты представленных ей трех исследований, а затем примет решение по проведению тендера на это нефтяное месторождение в соответствии с новой моделью нефтяных контрактов", — пишет IRNA.

Заместитель председателя правления "Газпром нефти" Вадим Яковлев в марте сообщал, что компания планирует в конце июля предоставить окончательный план разработки двух месторождений в Иране — Шангуле и Чешмех-Хош.

В декабре прошлого года министерство нефти Ирана сообщило, что глава "Газпром нефти" Александр Дюков подписал с NIOC меморандум о сотрудничестве. В частности, речь шла об участии российской компании в освоении нефтегазовых месторождений Шангуле и Чешмех-Хош в провинции Илам на границе с Ираком.