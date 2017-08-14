Доля Apple на рынке планшетов во II квартале выросла до 27%

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Доля американской корпорации Apple на рынке планшетов Западной Европы во втором квартале 2017 года выросла до 27% с 24% в аналогичном периоде годом ранее, говорится в исследовании компании International Data Corporation (IDC), имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Поставки компании увеличились при этом в годовом выражении на 12% — до 1,902 миллиона единиц. Apple сумела сохранить лидерство по числу поставок и доле на рынке по сравнению с другими компаниями. "Apple заняла первое место с 27% долей рынка и ростом поставок на 12% в годовом выражении, благодаря выпуску новых iPad и iPad Pro", — отмечает компания.

Доля основного конкурента Apple — южнокорейского гиганта Samsung — на рынке Западной Европы за отчетный квартал также увеличилась, до 23,4% с 21,4% в апреле-июне 2016 года, а поставки составили 1,647 миллиона единиц (рост на 8,6% в годовом выражении).

"Samsung занял второе место, зафиксировав долю рынка в 23,4% и увеличившись на 8,6% год к году. Это было обусловлено ростом поставок Galaxy Tab S2 и выходом новой Galaxy Book", — поясняет IDC.

Объем поставок планшетов компании Lenovo составил около 628 тысяч единиц против 542 тысяч годом ранее (рост на 15,8%), а ее доля на рынке выросла до 8,9% с 7,7% в аналогичном периоде в 2016 году. В пятерку компаний с крупнейшим объемом поставок планшетов в Западной Европе за второй квартал, по данным IDC, также вошли Amazon.com и Huawei.

"Всего в Западную Европу было поставлено около 7 миллионов устройств, что свидетельствует о почти полном восстановлении рынка в регионе. Новые планшеты Apple и улучшение макроэкономической ситуации в нескольких странах были одними из драйверов роста во втором квартале 2017 года и стали ключевыми событиями для дальнейшей стабилизации потребительского сегмента", — говорится в исследовании.