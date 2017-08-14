Власти Крыма разработали законопроект о списании украинских кредитов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму разработан законопроект, который позволит списать крымчанам кредиты, взятые в украинских банках, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее Госдума приняла закон об уточнении правил погашения задолженности заемщиков, проживающих в Крыму и Севастополе, перед украинскими банками. В частности, поправки наделили парламент республики полномочиями по списанию долга с граждан.

"Я подписал основную редакцию законопроекта "Об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации задолженности крымчан по кредитам украинских банков", — сказал Аксенов во время рабочей встречи с министром экономического развития республики Андреем Мельниковым.

Аксенов подчеркнул, что согласно документу, физические и юридические лица освобождаются от погашения задолженности до 5 миллионов рублей в полном объеме.

В свою очередь Мельников подчеркнул, что законопроект отработан с крымским парламентом и минфином республики, также в Крыму "получили и учли замечания главного государственного правового управления администрации президента". "Именно поэтому вы уже этот закон как чистовой для внесения подписали", — подчеркнул Мельников.

По его словам, под действия закона также подпадают незащищенные категории граждан, инвалиды второй группы, либо лица, оказавшиеся на иждивении. По ним предусмотрено полное списание долгов.

Кроме того, предусмотрена и процедура урегулирования долгов, которые превышают 5 миллионов рублей. "Если человек вносит 5% в счет погашения долга, ему списывается автоматически 20%", — сказал министр.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

После вхождения Крыма в состав РФ украинские банки свернули работу на полуострове, прекратив любые финансовые операции, в том числе по возврату вкладов. Наибольшие невыполненные финансовые обязательства остались у "Приватбанка".