Бельгийские оптовики хотят просить у ЕК компенсации из-за "яичного кризиса"

БРЮССЕЛЬ, 14 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Оптовые торговцы яйцами в Бельгии производят оценку ущерба и намерены обратиться к Еврокомиссии с просьбой предоставить им компенсации в связи с финансовыми потерями, понесенными в результате так называемого "яичного кризиса", сообщил в понедельник РИА Новости генеральный секретарь Бельгийской ассоциации оптовых торговцев яйцами Йохан Ван Бош.

В Евросоюзе набирает обороты скандал, связанный с обнаружением в яйцах некоторых бельгийских и голландских птицеводческих хозяйств инсектицида фипронила. Его используют для лечения куриц-несушек от вшей, однако по европейским нормам применять фипронил в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено. Эксперты предупреждают, что частое потребление яиц, содержащих данный инсектицид, опасно для здоровья. Тем не менее миллионы яиц, зараженных фипронилом, поступили на прилавки магазинов стран ЕС.

"Члены нашей ассоциации производят оценку ущерба и намерены просить Еврокомиссию выделить им средства для компенсации понесенных потерь", — сказал Ван Бош.

Ранее в Еврокомиссии РИА Новости сообщили, что исполнительная коллегия Евросоюза на данный момент не рассматривает возможность оказания европейским фермерам финансовой поддержки в связи с "яичным кризисом". По словам собеседника агентства, "сначала надлежит оценить масштаб всей ситуации и ущерб от нее".

На прошлой неделе Еврокомиссия объявила о созыве 26 сентября в Брюсселе встречи профильных министров и представителей национальных контролирующих органов в связи с поступлением в торговые сети стран ЕС зараженных фипронилом куриных яиц. Цель совещания — обсудить ситуацию и меры повышения эффективности системы ЕС по оповещению о мошенничестве с продовольственными товарами и о ситуации с безопасностью продовольственной сети.

На встрече будут представлены страны, где были выявлены зараженные фипронилом яйца: Нидерланды, Бельгия, Германия, Франция, Швеция, Великобритания, Дания, Ирландия, Австрия, Люксембург, Польша, Румыния, Словакия и Словения, а также Швейцария и Гонконг.

В минувшую среду министр здравоохранения Бельгии Дени Дюкарм заявил, что о заражении яиц фипронилом голландским властям было известно еще в ноябре 2016 года, однако они не информировали об этом партнеров по ЕС. Амстердам категорически отверг обвинения в свой адрес. Нидерланды — ведущий экспортер яиц в Евросоюзе и второй в мире после США.

К расследованию скандала подключены прокуратуры Бельгии и Нидерландов. В четверг власти Нидерландов задержали двух мужчин, подозреваемых в причастности к делу, а полиция Бельгии провела обыски на 12 предприятиях, специализирующихся на услугах дезинфекции и применяющих инсектицид фипронил.

Как утверждает ряд экспертов, частое потребление яиц, содержащих данный инсектицид, может нанести вред почкам, печени и щитовидной железе.