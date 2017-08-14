Бельгийские оптовики хотят просить у ЕК компенсации из-за "яичного кризиса"

БРЮССЕЛЬ, 14 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Оптовые торговцы яйцами в Бельгии производят оценку ущерба и намерены обратиться к Еврокомиссии с просьбой предоставить им компенсации в связи с финансовыми потерями, понесенными в результате так называемого "яичного кризиса", сообщил в понедельник РИА Новости генеральный секретарь Бельгийской ассоциации оптовых торговцев яйцами Йохан Ван Бош.
"Члены нашей ассоциации производят оценку ущерба и намерены просить Еврокомиссию выделить им средства для компенсации понесенных потерь", — сказал Ван Бош.
Ранее в Еврокомиссии РИА Новости сообщили, что исполнительная коллегия Евросоюза на данный момент не рассматривает возможность оказания европейским фермерам финансовой поддержки в связи с "яичным кризисом". По словам собеседника агентства, "сначала надлежит оценить масштаб всей ситуации и ущерб от нее".
На прошлой неделе Еврокомиссия объявила о созыве 26 сентября в Брюсселе встречи профильных министров и представителей национальных контролирующих органов в связи с поступлением в торговые сети стран ЕС зараженных фипронилом куриных яиц. Цель совещания — обсудить ситуацию и меры повышения эффективности системы ЕС по оповещению о мошенничестве с продовольственными товарами и о ситуации с безопасностью продовольственной сети.
В минувшую среду министр здравоохранения Бельгии Дени Дюкарм заявил, что о заражении яиц фипронилом голландским властям было известно еще в ноябре 2016 года, однако они не информировали об этом партнеров по ЕС. Амстердам категорически отверг обвинения в свой адрес. Нидерланды — ведущий экспортер яиц в Евросоюзе и второй в мире после США.
К расследованию скандала подключены прокуратуры Бельгии и Нидерландов. В четверг власти Нидерландов задержали двух мужчин, подозреваемых в причастности к делу, а полиция Бельгии провела обыски на 12 предприятиях, специализирующихся на услугах дезинфекции и применяющих инсектицид фипронил.
Как утверждает ряд экспертов, частое потребление яиц, содержащих данный инсектицид, может нанести вред почкам, печени и щитовидной железе.