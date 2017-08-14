Страны ЕАЭС подписали документы по взаимному признанию водительских прав

АСТАНА, 14 авг – РИА Новости. Главы правительств стран — членов ЕАЭС по итогам заседания Евразийского межправительственного совета подписали ряд документов, в том числе поручение, связанное с взаимным признанием национальных и международных водительских удостоверений, выданных в одном государстве ЕАЭС, для осуществления предпринимательской деятельности на территории другой страны союза.

Подписаны поручения совета, связанные с подготовкой основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС, а также о ходе работы над проектом соглашения по механизму прослеживаемости товаров в рамках союза.

Кроме того, главы правительств ЕАЭС распорядились создать комиссию по расследованию авиационных происшествий в рамках союза и дали поручение о мониторинге таможенного декларирования товаров, ввозимых в государства Евразийского экономического союза из Китая. Был утвержден план мероприятий — дорожная карта — по реализации основных направлений и этапов скоординированной транспортной политики стран-членов ЕАЭС в части воздушного транспорта на 2018-2020 годы.

Среди подписанных документов — также поручение совета "О доступе экспортеров государств — членов Евразийского экономического союза к услугам инфраструктуры морских портов РФ".

Подписано поручение Евразийского межправительственного совета о ходе работы по проекту договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств ЕАЭС.

Главы правительств подписали также распоряжение "О некоторых вопросах использования торговых площадок для организации централизованной торговли в рамках общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза и финансирования мероприятий по формированию общего электроэнергетического рынка союза".