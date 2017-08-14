Мантуров рассказал о планах реализации проекта "Кортеж"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Проект автомобилей для первых лиц государства "Кортеж" будет реализован, в том числе, за счет привлечения внебюджетных средств, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Мантуров отметил, что всего в проекте задействовано более 150 предприятий и более половины из них российские.
Проект "Кортеж" реализуется по распоряжению правительства РФ от 6 февраля 2014 года и предполагает создание семейства автомобилей (лимузин, седан, внедорожник и минивэн) на единой модульной платформе (ЕМП) для первых лиц государства. Ответственным исполнителем проекта является ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". Производственным партнером проекта выступает компания Sollers Вадима Швецова. Инвестиции бюджета на проект — 12,4 миллиарда рублей, разбиты на четыре года.
Федеральной службе охраны (ФСО) РФ в конце текущего года планируется передать 16 автомобилей из проекта "Кортеж".
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