Мантуров рассказал о планах реализации проекта "Кортеж"

Салон макета автомобиля, разработанного в рамках проекта Кортеж, в Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте (НАМИ). Архивное фото

Салон макета автомобиля, разработанного в рамках проекта Кортеж, в Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте (НАМИ). Архивное фото

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Проект автомобилей для первых лиц государства "Кортеж" будет реализован, в том числе, за счет привлечения внебюджетных средств, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Сейчас пока сложно озвучить какую-либо конечную сумму (стоимости проекта — ред.), поскольку весь проект подразумевает, кроме разработки, финансирование подготовки и освоения производства. Этот вопрос будет решаться совместно с производственными партнерами и привлечением внебюджетного финансирования", — сказал министр.

Мантуров отметил, что всего в проекте задействовано более 150 предприятий и более половины из них российские.

Проект "Кортеж" реализуется по распоряжению правительства РФ от 6 февраля 2014 года и предполагает создание семейства автомобилей (лимузин, седан, внедорожник и минивэн) на единой модульной платформе (ЕМП) для первых лиц государства. Ответственным исполнителем проекта является ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". Производственным партнером проекта выступает компания Sollers Вадима Швецова. Инвестиции бюджета на проект — 12,4 миллиарда рублей, разбиты на четыре года.

Федеральной службе охраны (ФСО) РФ в конце текущего года планируется передать 16 автомобилей из проекта "Кортеж".

Читайте полный текст интервью с Денисом Мантуровым на сайте Ria.ru >>