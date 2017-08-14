Глава Бурятии уверен, что "Победа" в 2018 году будет летать в Улан-Удэ

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Продажа билетов авиакомпании "Победа" на рейсы из Москвы в Улан-Удэ временно приостановлена из-за изменений в расписании полетов, сообщило правительство Бурятии со ссылкой на главу республики Алексея Цыденова.

Ранее "Победа", как следует из расписания на сайте перевозчика, закрыла продажу билетов в Улан-Удэ с 1 января 2018 года.

"Победа" будет летать! Сейчас приостановлена продажа из-за того, что уточняется расписание по времени вылета и прилета. Не более того. В ближайшее время будет уточнено расписание и продажа откроется", — приводятся в сообщении слова Цыденова.

"Победа" в июле открыла продажу билетов на данное направление. Лоукостер начнет выполнять рейсы в Бурятию два-три раза в неделю с конца сентября. Планировалось, что рейсы будут выполняться до конца зимнего расписания — марта 2018 года.

При этом источник в отрасли, знакомый с ситуацией, не исключил, что продажи могут не возобновиться. "У "Победы" есть недопонимание с Минтрансом. Пока вопросы не будут урегулированы, продажи вряд ли будут возобновлены", — рассказал источник РИА Новости. Он добавил, что рейс авиакомпании в столицу Бурятии с представленными ценами заведомо убыточен.

В авиакомпании "Победа" от комментариев отказались.

Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот", базируется в московском аэропорту "Внуково". Чистая прибыль авиакомпании по итогам 2016 года превысила 3 миллиарда рублей. "Победа" по итогам первого полугодия 2017 года нарастила перевозки пассажиров в годовом выражении на 5,2% до 2,09 миллиона человек (шестое место среди российских авиакомпаний).