Кредиты оказались не по карману для ряда отраслей, заявил Мантуров

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Предприятия обрабатывающих отраслей, в частности, машиностроения, стали меньше обращаться за кредитами, так как не смогли заместить западные заемные средства кредитами в российских банках из-за их дороговизны, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"С другой стороны, уровень ставок, по которым наши компании могли привлекать средства из-за рубежа, был намного ниже, чем в России. Мы уже видим отрицательную динамику кредитования в ряде секторов обрабатывающих производств. Прежде всего, речь идет о производителях конечной продукции, например, в сфере машиностроения", — сказал Мантуров в интервью РИА Новости.
"Именно туда пойдет дополнительное финансирование. Сейчас эти меры применяются в транспортном, сельскохозяйственном машиностроении, производстве спецтехники", — пояснил Мантуров.
Всего на меры правительства России будет дополнительно потрачено примерно 93,8 миллиарда рублей. Кроме того, сельскохозяйственное машиностроение получит дополнительно еще 13,7 миллиарда рублей за счет госпрограмм Минсельхоза и правительственных решений. "Все вместе позволит дополнительно потратить на поддержку промышленности около 107,5 миллиарда рублей", — заключил глава Минпромторга.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.30