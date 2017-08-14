Кредиты оказались не по карману для ряда отраслей, заявил Мантуров

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Предприятия обрабатывающих отраслей, в частности, машиностроения, стали меньше обращаться за кредитами, так как не смогли заместить западные заемные средства кредитами в российских банках из-за их дороговизны, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По словам министра, произошедший размен внешней задолженности на внутреннюю серьезно снижает валютные риски.

"С другой стороны, уровень ставок, по которым наши компании могли привлекать средства из-за рубежа, был намного ниже, чем в России. Мы уже видим отрицательную динамику кредитования в ряде секторов обрабатывающих производств. Прежде всего, речь идет о производителях конечной продукции, например, в сфере машиностроения", — сказал Мантуров в интервью РИА Новости.

В связи с этим государство помогает промышленникам привлекать финансирование для инвестиций в основной капитал. Кроме средств, изначально заложенных в госпрограммы, существенную роль играют ассигнования, предназначенные для дополнительной поддержки отдельных отраслей со стороны правительства, рассказал министр.

"Именно туда пойдет дополнительное финансирование. Сейчас эти меры применяются в транспортном, сельскохозяйственном машиностроении, производстве спецтехники", — пояснил Мантуров.

Всего на меры правительства России будет дополнительно потрачено примерно 93,8 миллиарда рублей. Кроме того, сельскохозяйственное машиностроение получит дополнительно еще 13,7 миллиарда рублей за счет госпрограмм Минсельхоза и правительственных решений. "Все вместе позволит дополнительно потратить на поддержку промышленности около 107,5 миллиарда рублей", — заключил глава Минпромторга.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.30