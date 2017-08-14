Промышленникам нужна стабильность на валютном рынке, заявил Мантуров

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что на скачущий курс рубля жалуются около 80% промышленных производителей, главным приоритетом для отечественной промышленности является стабильность на валютном рынка.
Ранее Мантуров уже говорил, что Минпромторг видел оптимальным для импортозамещения курс рубля на уровне 62 рубля за доллар. "В целом наши прогнозы не изменились", — сказал он, говоря об оптимальном значении курса.
"На первый взгляд, интересы экспортеров и импортеров в отношении национальной валюты диаметрально противоположны. Одним нужен низкий курс, другим – высокий. Однако на самом деле обе стороны заинтересованы в одном и том же, в первую очередь, в стабильности курса. Инвестиционные проекты в промышленности носят долгосрочный характер", — считает министр.
По его мнению, высокая волатильность курса рубля (свыше 5%) вносит большую неопределенность в процессы планирования, прогнозирования, разработку бизнес-планов на предприятиях и приносит дополнительные убытки. "Поэтому долгосрочная стабильность на валютном рынке, без резких скачков – как в сторону укрепления, так и в сторону ослабления – является сейчас главным приоритетом для промышленности", — подытожил он.
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