Промышленникам нужна стабильность на валютном рынке, заявил Мантуров

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что на скачущий курс рубля жалуются около 80% промышленных производителей, главным приоритетом для отечественной промышленности является стабильность на валютном рынка.

Министр в интервью РИА Новости рассказал, что западные санкции создают некоторые сложности отечественной промышленности. "Пока работаем не "благодаря", а "вопреки" — санкциям, курсу рубля. Но объем отечественного экспорта растет, несырьевого в том числе, хотя внешнеполитическая турбулентность и валютная волатильность добавляют головной боли промышленникам. Только на скачущий курс рубля жалуются 80% производителей", — заявил он.

Ранее Мантуров уже говорил, что Минпромторг видел оптимальным для импортозамещения курс рубля на уровне 62 рубля за доллар. "В целом наши прогнозы не изменились", — сказал он, говоря об оптимальном значении курса.

"На первый взгляд, интересы экспортеров и импортеров в отношении национальной валюты диаметрально противоположны. Одним нужен низкий курс, другим – высокий. Однако на самом деле обе стороны заинтересованы в одном и том же, в первую очередь, в стабильности курса. Инвестиционные проекты в промышленности носят долгосрочный характер", — считает министр.

По его мнению, высокая волатильность курса рубля (свыше 5%) вносит большую неопределенность в процессы планирования, прогнозирования, разработку бизнес-планов на предприятиях и приносит дополнительные убытки. "Поэтому долгосрочная стабильность на валютном рынке, без резких скачков – как в сторону укрепления, так и в сторону ослабления – является сейчас главным приоритетом для промышленности", — подытожил он.

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