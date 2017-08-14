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Экономика

Самарская область получит 430 миллионов рублей на поддержку "АвтоВАЗа"

14:1814.08.2017
(обновлено: 14:21 14.08.2017)
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкСборка автомобиля Лада Нива на заводе ОАО АвтоВАЗ. Архивное фотоСборка автомобиля Лада Нива на заводе ОАО АвтоВАЗ. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Подготовлен проект постановления правительства, который предусматривает выделение Самарской области в текущем году более 430 миллионов рублей, что позволит обеспечить занятость не менее 4 тысяч работников "АвтоВАЗа", находящихся под риском увольнения, не менее 2 тысяч пройдут переподготовку, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Сборочное производство производство на конвейере завода АвтоВАЗ в городе Тольятти. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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"АвтоВАЗ" проводит оптимизацию численности. Завод сообщал, что высвобождаемых работников планируется трудоустроить в других организациях Тольятти и в создаваемом на "АвтоВАЗе" индустриальном парке. Государство планировало оказать финансовую поддержку в переподготовке кадров и создании рабочих мест. Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в июне говорил, что область получит около 600 миллионов рублей из госбюджета на эти цели. Однако позднее он сообщил, что Минфин РФ не поддерживает программу, и вопрос обсудят на совещании.

"Ситуация сложная и требует постоянного внимания. Минпромторг и Минтруд совместно реализуют программу по созданию рабочих мест в Самарской области. Уже подготовлен и вносится на утверждение проект постановления правительства РФ для снижения напряженности на рынке труда региона", — рассказал Мантуров.

Автомобиль Lada Vesta SW Cross
© РИА Новости / Пресс-служба ПАО "АВТОВАЗ"
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По его словам, документом предлагается за счет дополнительных мероприятий обеспечить занятость не менее 4 тысяч работников "АвтоВАЗа", находящихся под риском увольнения. "Это люди, которые не востребованы сейчас на производстве автомобилей", – пояснил он. Пройдут профессиональную подготовку, переподготовку и повысят квалификацию не менее 2 тысяч работников предприятия. "В 2017 году регион получит на эти цели более 430 миллионов рублей", — резюмировал министр.

Мантуров напомнил, что в области уже создан индустриальный парк "АВТОВАЗ", который позволит организовать до 5 тысяч рабочих мест. В течение 2017 года в структуру нового подразделения будут поэтапно переданы свободные производственные площади и другие активы, а общая площадь парка составит приблизительно 300 тысяч квадратных метров.

"Кроме того, организации, принимающие на работу сотрудников "АвтоВАЗа", получат поддержку. В 2017 году планируется трудоустроить 1367 высвобождаемых работников, переговоры не прекращаются ни на день. К концу 2018 года численность работников "Автоваза", по замыслу руководства, составит 32 тысячи человек", — сообщил глава Минпромторга.

Двухтопливная версия LADA Vesta CNG
© Фото : LADA
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Средняя численность работников "АвтоВАЗа" на начало текущего года, согласно данным квартального отчета, составляла 42,725 тысячи человек, к концу первого квартала текущего года – снизилась до 39,725 тысячи человек. Полпред президента в ПФО Михаил Бабич сообщал, что предприятие сократит численность персонала на 6 тысяч человек в 2017 году и еще 2,2 тысячи человек — в 2018 году. "АвтоВАЗ" подтверждал заявленный ранее план по сокращению 740 человек, и сообщал, что пока не планирует увеличивать это число.

"Ну и не будем забывать про сам "АвтоВАЗ". Предприятие получает помощь по ряду направлений. Среди них обновление парка, субсидирование автопроизводителям части процентных выплат по инвесткредитам, льготное автокредитование для населения, льготный лизинг, поддержка экспорта готовой продукции. Они оказывают свой эффект", — заметил Манутров.

Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"АвтоВАЗ" по итогам первого полугодия 2017 года увеличил выпуск автомобилей на 8,4%. Автомобили Lada Vesta, Lada XRAY и Lada Granta находятся в десятке наиболее продаваемых легковых автомобилей в стране. Экспорт "Автоваза" за первое полугодие вырос на 76,6% (в страны Евросоюза на 37,3%, а в Германию почти вдвое). "Это обеспечивает дополнительную загрузку производственных мощностей", — резюмировал министр.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15-30.

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