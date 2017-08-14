ТОТЬМА, 14 авг — РИА Новости. Число продовольственных магазинов с продукцией вологодских производителей к 2020 году достигнет двухсот, в настоящее время их насчитывается около 170, в том числе 16 — за пределами региона, сообщил РИА Новости губернатор региона Олег Кувшинников.

"Мы одни из первых запустили сертификацию настоящих вологодских продуктов в рамках программы продовольственной безопасности. Магазины "Вологодский продукт" мы открываем под нашим брендом в основном, чтобы поддержать сельхозтоваропроизводителей. Мы построили 169 продовольственных магазинов. И к 2020 году доведем их количество до 200. Это важнейший проект, направленный на поддержку вологодского товаропроизводителя", — сказал Кувшинников.

Глава региона побывал в минувшие выходные в городе Тотьме, которому исполнилось 880 лет.

По его словам, все продукты проходят добровольную сертификацию и получают так называемый вологодский знак качества.

"Во всех этих магазинах товарооборот на 20% выше, чем в магазинах, которые не торгуют настоящими вологодскими продуктами. То есть наши вологжане восприняли продуктовый патриотизм очень серьезно", — отметил Кувшинников.

По его словам, некоторые предприниматели открывают такие магазины в Москве и Санкт-Петербурге.

"Мы договорились с крупнейшими федеральными и региональными торговыми сетями, чтобы нам отдали право "первой полки". Входные группы торговых сетей заполняются вологодской продукцией со специальными зелеными ценниками с маркировкой "Настоящий вологодский продукт", — отметил губернатор.

Кувшинников добавил, что всего восемь производителей имеют право брендировать свой продукт такой маркировкой.

"Потребность сетей в продукции многократно превышает наши возможности. У нас проблема не сбыта, а проблема производства того объема, который требуют сети. Проблема заключается еще и в том, что мы жестко контролируем качество продукции. Мы не производим молочные продукты с добавлением каких-то консервантов, сухого молока, сухих сливок. У нас жесткий барьер. Если мы можем произвести 6,5 тысяч тонн вологодского масла в год (сливочного), то это основано только на качественном натуральном молоке", — подчеркнул губернатор.

Кувшинников отметил, что область в настоящее время поставляет вологодские продукты в 16 стран мира и 47 регионов России, одним из первых в стране запущен собственный региональный бренд — "Вологодская область — душа Русского Севера", что позволило повысить узнаваемость области и интерес к ней, в том числе, и инвесторов.