ФАС одобрила покупку "Вымпелкомом" половины салонов "Евросети" у "Мегафона"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство ПАО "Вымпел-Коммуникации" по выкупу у "Мегафона" половины салонов "Евросети", сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

"ФАС России рассмотрела ходатайство ПАО "Вымпел-Коммуникации" и приняла решение о его удовлетворении", — сказал представитель ведомства.

Ранее служба сообщила, что одобрила ходатайство Lebford Investments Limited (принадлежит "Мегафону" и Garsdale) о приобретении компании "Евросеть-Ритейл" (управляющая компания "Евросети").

В середине июля операторы сообщили, что "Мегафон" выкупит у "Вымпелкома" 50% "Еврoсети" и доведет свою долю в компании до 100%; "Вымпелком" при этом приобретет половину розничных салонов "Евросети" за 1,25 миллиарда рублей. Ожидается, что сделка будет завершена в четвертом квартале текущего года.

Как заявлял гендиректор VEON Ltd. (ПАО "Вымпелком" принадлежит холдингу VEON Ltd) Жан-Ив Шарлье (Jean-Yves Charlier), оператор планирует завершить интеграцию в собственную сеть половины салонов "Евросети" к середине 2018 года.

Первым из нынешних владельцев долю в "Евросети" купил "Вымпелком" — в 2008 году он приобрел 49,9% ритейлера за 226 миллионов долларов у Александра Мамута. В декабре 2012 года Мамут продал оставшуюся часть "Евросети" за 1,07 миллиарда долларов: 0,1% докупил "Вымпелком", по 25% приобрели "Мегафон" и компания Garsdale (объединила активы Алишера Усманова с партнерами: 100% акций "Скартела" и более 50% акций "Мегафона"). Новые покупатели заключили опцион, по которому доля Garsdale перешла к "Мегафону" в июле 2014 года: "Мегафон" поменял 25% "Евросети" на 3,65% своих акций.