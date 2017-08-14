Саудовский принц готов изучить участие в капитале банка "Югра"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Саудовский принц Аль-Валид бин Талал готов изучить участие в капитале банка "Югра" в случае восстановления его работы, сообщила пресс-служба совладельца российского банка Алексея Хотина.

"Принц является крупнейшим акционером Citygroup (более 6% акций). Он выразил готовность рассмотреть возможность вхождения в капитал банка в случае восстановление работы финансового учреждения", — говорится в сообщении.

ЦБ с 28 июля отозвал лицензию у "Югры". Регулятор счел невозможным спасение этого банка, в котором с 10 июля работала временная администрация из АСВ: необходимое для санации финансирование при самой оптимистичной оценке превысило бы страховые выплаты по вкладам. Основные названные регулятором причины: финансирование проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила почти 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение "Югрой" введенных ограничений.

Бывший президент банка Алексей Нефедов ранее заявлял, что причины отзыва лицензии банка "Югра", указанные ЦБ, не соответствуют действительности. По его словам, акционеры и топ-менеджмент банка будут отстаивать свои права в суде. Первое рассмотрение дела в арбитражном суде назначено уже на 15 августа, уточнял он.

Основным владельцем "Югры" является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитной организации. По данным РИА Рейтинг, на 1 июня банк занимал 29-е место в РФ с активами в размере 322,9 миллиарда рублей.

Отмечается, что состояние принца Аль-Валида оценивается более чем в 17 миллиардов долларов. Принцу принадлежат доли в таких компаниях как Four Seasons (вместе с Биллом Гейтсом они владеют 95% акций), Citigroup, Twitter, 21st Century Fox, Disney. Он является владельцем культового отеля George V в Париже и Plaza в Нью-Йорке.