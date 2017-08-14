Медведев отметил развитие структуры товарооборота между Россией и Киргизией

АСТАНА, 14 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил рост товарооборота России и Киргизии и улучшение его структуры.

"За последнее время, мне кажется, сделано много полезного (для развития экономики обеих стран), свидетельством чему, кстати, является и рост товарооборота, который довольно серьезным образом усилился — в значительной степени не за счет сырьевых товаров, а за счет наращивания поставок иной продукции, которая производится в Кыргызстане", — заявил Медведев на встрече с премьер-министром Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Медведев отметил, что рассчитывает на встрече со своим киргизским коллегой "сверить часы" по этому и другим актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. Жээнбеков, в свою очередь, также отметил рост товарооборота с Россией.