Лондон хочет обычной формы торговли с ЕС в "переходный период" после Brexit

ЛОНДОН, 13 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания рассчитывает, что в "переходный период" после Brexit торговые и бизнес отношения с ЕС будут идти в обычном режиме, заявили министр финансов Филип Хаммонд и торговли Лиам Фокс.

В своей статье, опубликованной газетой Telegraph, главы ведомств заявили, что во время так называемого "переходного периода" после выхода Британии из ЕС в марте 2019 года, "границы должны функционировать плавно; товары, приобретенные по интернету, должны по-прежнему пересекать границу; бизнес должен быть в состоянии обслуживать своих клиентов в ЕС", а компании должны иметь возможность нанимать сотрудников, в том числе, из ЕС.

При этом министры не указали, каким по продолжительности будет "переходный период", отметив, что он не будет бесконечным и не будет "запасной дверью", чтобы остаться в ЕС. При этом ранее Фокс заявлял, что "переходный период" должен завершиться до следующих парламентских выборов в Великобритании (2022).

"Когда промежуточный период закончится, мы хотим постоянного соглашения между Британией и ЕС, которое будет поддерживать близкие отношения с ЕС, сохраняя тесные связи в сфере безопасности, торговле и коммерции", — пишут министры.

Предполагается, что в ближайшие десять дней британское правительство опубликует документы по Breхit, касающиеся плана по границе с Ирландией, таможенного союза, а также рыболовной отрасли и сельского хозяйства.