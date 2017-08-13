Лондон хочет обычной формы торговли с ЕС в "переходный период" после Brexit

ЛОНДОН, 13 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания рассчитывает, что в "переходный период" после Brexit торговые и бизнес отношения с ЕС будут идти в обычном режиме, заявили министр финансов Филип Хаммонд и торговли Лиам Фокс.
При этом министры не указали, каким по продолжительности будет "переходный период", отметив, что он не будет бесконечным и не будет "запасной дверью", чтобы остаться в ЕС. При этом ранее Фокс заявлял, что "переходный период" должен завершиться до следующих парламентских выборов в Великобритании (2022).
Предполагается, что в ближайшие десять дней британское правительство опубликует документы по Breхit, касающиеся плана по границе с Ирландией, таможенного союза, а также рыболовной отрасли и сельского хозяйства.