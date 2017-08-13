Делиться надо: как работает экономика совместного потребления

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Совместное использование товаров и услуг становится все более популярным во всем мире, формируя экономику совместного потребления (sharing economy), то есть долевую экономику. Сейчас ее объем оценивается в 15 миллиардов долларов, но уже к 2025 году, согласно прогнозам, он превысит 300 миллиардов. Использовать совместно можно практически все — автомобили, жилье, технику, даже цветочные горшки. Как шеринг ломает традиционную модель потребления и помогает экономить, а также в чем риски такой модели — в материале РИА Новости.
Доступ, а не владение
Совместное использование придумали не вчера. Оно существовало в эпоху натурального обмена, успешно процветало, например, в советские времена, когда люди охотно подвозили друг друга и делились вещами. А в сельской местности, где ни о каком шеринге и не слышали, эта модель тем не менее успешно существует по сей день.
В экономике совместного потребления вместо того чтобы владеть всем, вы предоставляете то, что у вас есть, и берете в аренду то, что вам нужно. Владение означает, что нужно тратить деньги сначала на покупку, а затем на содержание и обслуживание некоего товара. Шеринг позволяет избавиться от ненужных трат.
Еще один аргумент — мобильность: в городах, квартирах и домах становится все меньше места, поэтому все более актуально иметь доступ к благам только когда вам это нужно, а не загромождать ценное пространство вещью, которой вы пользуетесь раз в год.
Например, согласно исследованиям, купленной дрелью пользуются в среднем не более получаса за все время владения, спортивным снаряжением — не более 10-20% времени. А покупать автомобиль, если его пробег в год менее 15-20 тысяч километров, а используется он лишь для поездок по городу, вообще экономически нецелесообразно.
Пионеры шеринга
Пионерами, успешно применившими бизнес-модель совместного использования в эпоху цифровых технологий, считают такси-сервис Uber и сервис аренды жилья Airbnb. Именно Uber первым предложил людям самим искать частных водителей с помощью мобильного приложения, подорвав тем самым традиционный рынок такси и спровоцировав забастовки теряющих деньги таксистов по всему миру. Сервис краткосрочной аренды жилья в поездках Airbnb сделал то же самое с гостиничным бизнесом, превратившись в полноценного конкурента сначала недорогих, а затем и фешенебельных отелей.
Логическим продолжением совместного использования автомобилей стали каршеринги — сервисы поминутной аренды автомобилей. В Москве, например, работает несколько каршеринговых сервисов: "Делимобиль", "Белка", Anytime, YouDrive и Сar5. В стоимость аренды машин включены бензин, парковка и страховка.
Во всем мире каршеринг отнимает хлеб не только у таксистов, но и у автопроизводителей — их выручка неуклонно падает.
Подсчитано, до 2020 года каршеринг будет сокращать продажи новых машин на 1,2 миллиона единиц в год. В итоге автопроизводители потеряют порядка 8,2 миллиарда долларов.
Впрочем, автоконцерны поняли, что в долгосрочной перспективе на каршеринге они могут и заработать. По подсчетам HIS, если срок владения новым автомобилем составляет в среднем около 6,5 года, то новый автомобиль, бывший в совместном пользовании, нуждается в замене уже через три года.
Осознав грядущую реальность, Volkswagen, General Motors и Toyota начали активно инвестировать и в "мобильные" такси, и в каршеринг. А GM даже создала собственную каршеринговую компанию Maven.
Популярность обрели и сервисы поиска попутчиков, такие как французский BlaBlaCar и его российский аналог "Довезу!". Идея проста: водитель находит людей, которым по пути с ним, и компенсирует расходы на бензин в долгой поездке. Пассажиры же экономят деньги и время, по сравнению с такси или общественным транспортом. Французские основатели BlaBlaCar констатируют: если в США и Европе сервис не особенно прижился, то российский рынок оказался для него как нельзя более подходящим — помогли советские привычки.
"В России помнят, как стояли на дороге и махали руками, поэтому посадить в машину незнакомца не стало чем-то экстраординарным, как, например, в Германии или Испании", — отмечает гендиректор BlaBlaCar Николас Брюссон.
Шеринг всего на свете
Перевозки — не единственная сфера, в которую вторглось совместное потребление. В пользование можно взять все что угодно. В России есть многочисленные проекты и сервисы, позволяющие избежать соблазна избыточного потребления и эффективно использовать имеющуюся собственность.
Например, на Rentmania можно арендовать практически любую вещь у ее владельцев всего за 10% от ее стоимости, будь то фототехника, одежда, строительные инструменты, тренажер или игровая приставка. Сервис работает в Москве, Московской области, а также в Санкт-Петербурге и области.
Другой подобный сервис — "Арендориум". Например, двухместную палатку на нем можно арендовать всего за четыре рубля в час. А надувную лодку — за 300 рублей в день.
Разумное потребление продвигают и организаторы питерского сообщества "ВКонтакте" "Стройшеринг. Отдам даром стройматериалы" — там соединяют людей и организации, имеющие лишние строительные материалы, с теми, кому они нужны.
Проект "Свалка", действующий во многих городах России, предлагает не только избавиться от ненужных вещей вроде мебели и бытовой техники, но и заработать на этом.
Вещи вывозят бесплатно и дают их владельцам небольшую премию. Потом приводят в порядок и находят им новых хозяев. Как утверждают основатели, до 70% прибыли от продажи ненужных вещей они отдают благотворительным фондам.
Впрочем, зарабатывают владельцы "Свалки" и на том, что отдают часть вещей на погром: придуманный ими же сервис "Дебошь" предлагает людям разгромить обставленную комнату. Туда свозят телевизоры, устаревшие компьютеры, бабушкины серванты и прочую рухлядь, которую не удалось реализовать на "Свалке". Ценник одного погрома составляет от 2500 до 25 000 рублей.
Экономика доверия
Запустить шеринговый сервис достаточно просто, это не требует особых вложений. Но доступность и простота таят в себе и определенные опасности. Здесь важно тщательно продумать детали. Например, китайская газета South China Morning Post недавно написала о провале шеринг-стартапа E Umbrella, который предложил на ходу брать в аренду зонтики. C желающих брали депозит — чуть более 150 рублей, а затем взимали по пять рублей за каждые полчаса использования.
В итоге спустя месяц после запуска оказалось, что 300 тысяч зонтиков "пропали без вести".
По иронии, проблема оказалась в мобильности объекта, на которой и строилась вся схема. Люди обрадовались тому, что не нужно таскать с собой этот громоздкий предмет, но потом оказалось, что возвращать зонтики они просто забывали и уходили с ними домой.