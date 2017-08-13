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Экономика

Делиться надо: как работает экономика совместного потребления

08:0013.08.2017
(обновлено: 08:05 13.08.2017)
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© Fotolia / aleutieЭкономика совместного потребленияЭкономика совместного потребления
© Fotolia / aleutie

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Совместное использование товаров и услуг становится все более популярным во всем мире, формируя экономику совместного потребления (sharing economy), то есть долевую экономику. Сейчас ее объем оценивается в 15 миллиардов долларов, но уже к 2025 году, согласно прогнозам, он превысит 300 миллиардов. Использовать совместно можно практически все — автомобили, жилье, технику, даже цветочные горшки. Как шеринг ломает традиционную модель потребления и помогает экономить, а также в чем риски такой модели — в материале РИА Новости.

Автомобиль сервиса московского каршеринга Belka Car. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Одиннадцать тысяч поездок в день: в Москве набирает популярность каршеринг

Доступ, а не владение

Совместное использование придумали не вчера. Оно существовало в эпоху натурального обмена, успешно процветало, например, в советские времена, когда люди охотно подвозили друг друга и делились вещами. А в сельской местности, где ни о каком шеринге и не слышали, эта модель тем не менее успешно существует по сей день.

В экономике совместного потребления вместо того чтобы владеть всем, вы предоставляете то, что у вас есть, и  берете в аренду то, что вам нужно. Владение означает, что нужно тратить деньги сначала на покупку, а затем на содержание и обслуживание некоего товара.  Шеринг позволяет избавиться от ненужных трат.

© Fotolia / DDRockstarФинансы
© Fotolia / DDRockstar
Финансы

Еще один аргумент — мобильность: в городах, квартирах и домах становится все меньше места, поэтому все более актуально иметь доступ к благам только когда вам это нужно, а не загромождать ценное пространство вещью, которой вы пользуетесь раз в год.

Например, согласно исследованиям, купленной дрелью пользуются в среднем не более получаса за все время владения, спортивным снаряжением — не более 10-20% времени. А покупать автомобиль, если его пробег в год менее 15-20 тысяч километров, а используется он лишь для поездок по городу, вообще экономически нецелесообразно.

Пионеры шеринга

Пионерами, успешно применившими бизнес-модель совместного использования в эпоху цифровых технологий, считают такси-сервис Uber и сервис аренды жилья Airbnb.  Именно Uber первым предложил людям самим искать частных водителей с помощью мобильного приложения, подорвав тем самым традиционный рынок такси и спровоцировав забастовки теряющих деньги таксистов по всему миру. Сервис краткосрочной аренды жилья в поездках Airbnb сделал то же самое с гостиничным бизнесом, превратившись в полноценного конкурента сначала недорогих, а затем и фешенебельных отелей.

Скриншот страницы онлайн-площадки Airbnb
Скриншот страницы онлайн-площадки Airbnb

Логическим продолжением совместного использования автомобилей  стали каршеринги — сервисы поминутной аренды автомобилей.  В Москве, например, работает несколько каршеринговых сервисов: "Делимобиль", "Белка", Anytime, YouDrive и Сar5. В стоимость аренды машин включены бензин, парковка и страховка.

Во всем мире каршеринг отнимает хлеб не только у таксистов, но и у автопроизводителей — их выручка неуклонно падает.

Подсчитано, до 2020 года каршеринг будет сокращать продажи новых машин на 1,2 миллиона единиц в год. В итоге автопроизводители потеряют порядка 8,2 миллиарда долларов.

Впрочем, автоконцерны поняли, что в долгосрочной перспективе на каршеринге они могут и заработать. По подсчетам HIS, если срок владения новым автомобилем составляет в среднем около 6,5 года, то новый автомобиль, бывший в совместном пользовании, нуждается в замене уже через три года.

Осознав грядущую реальность, Volkswagen, General Motors и Toyota начали активно инвестировать и в "мобильные" такси, и в каршеринг. А GM даже создала собственную каршеринговую компанию Maven.

Скриншот страницы онлайн-сервиса BlaBlaCar
Скриншот страницы онлайн-сервиса BlaBlaCar

Популярность обрели и сервисы поиска попутчиков, такие как французский BlaBlaCar и его российский аналог "Довезу!". Идея проста: водитель находит людей, которым по пути с ним, и компенсирует расходы на бензин в долгой поездке. Пассажиры же экономят деньги и время, по сравнению с такси или общественным транспортом. Французские основатели BlaBlaCar констатируют: если в США и Европе сервис не особенно прижился, то российский рынок оказался для него как нельзя более подходящим — помогли советские привычки.

"В России помнят, как стояли на дороге и махали руками, поэтому посадить в машину незнакомца не стало чем-то экстраординарным, как, например, в Германии или Испании", — отмечает гендиректор BlaBlaCar  Николас Брюссон.

Шеринг всего на свете

Перевозки — не единственная сфера, в которую вторглось совместное потребление. В пользование можно взять все что угодно. В России есть многочисленные проекты и сервисы, позволяющие избежать соблазна избыточного потребления и эффективно использовать имеющуюся собственность.

Скриншот страницы онлайн-площадки Rentmania
Скриншот страницы онлайн-площадки Rentmania

Например, на Rentmania можно арендовать практически любую вещь у ее владельцев всего за 10% от ее стоимости, будь то фототехника, одежда, строительные инструменты, тренажер или игровая приставка. Сервис работает в Москве, Московской области, а также в Санкт-Петербурге и области. 

Другой подобный сервис — "Арендориум". Например, двухместную палатку на нем можно арендовать всего за четыре рубля в час. А надувную лодку — за 300 рублей в день.

Скриншот страницы онлайн-сервиса Арендориум
Скриншот страницы онлайн-сервиса Арендориум

Разумное потребление продвигают и организаторы питерского сообщества "ВКонтакте" "Стройшеринг. Отдам даром стройматериалы" — там соединяют людей и организации, имеющие лишние строительные материалы, с теми, кому они нужны.

Проект "Свалка", действующий во многих городах России, предлагает не только избавиться от ненужных вещей вроде мебели и бытовой техники, но и заработать на этом.

Вещи вывозят бесплатно и дают их владельцам небольшую премию. Потом приводят в порядок и находят им новых хозяев. Как утверждают основатели, до 70% прибыли от продажи ненужных вещей они отдают благотворительным фондам.

Впрочем, зарабатывают владельцы "Свалки" и на том, что отдают часть вещей на погром: придуманный ими же сервис "Дебошь" предлагает людям разгромить обставленную комнату. Туда свозят телевизоры, устаревшие компьютеры, бабушкины серванты и прочую рухлядь, которую не удалось реализовать на "Свалке". Ценник одного погрома составляет от 2500 до 25 000 рублей.

Страница интернет-магазина shop.svalka.me
Страница интернет-магазина shop.svalka.me

Экономика доверия

Запустить шеринговый сервис достаточно просто, это не требует особых вложений. Но доступность и простота таят в себе и определенные опасности. Здесь важно тщательно продумать детали. Например, китайская газета South China Morning Post недавно  написала о провале шеринг-стартапа E Umbrella, который предложил на ходу брать в аренду зонтики. C желающих брали депозит — чуть более 150 рублей, а затем взимали по пять рублей за каждые полчаса использования.

В итоге спустя месяц после запуска оказалось, что 300 тысяч зонтиков "пропали без вести".

По иронии, проблема оказалась в мобильности объекта, на которой и строилась вся схема. Люди обрадовались тому, что не нужно таскать с собой этот громоздкий предмет, но потом оказалось, что возвращать зонтики они просто забывали и уходили с ними домой.

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