КРАСНОДАР, 12 авг — РИА Новости. Кубань стала лидером среди регионов России по урожайности зерновых культур, побив при этом собственный рекорд по сбору прошлого года, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Кубань побила собственный рекорд по сбору прошлого года, в том числе и по качеству зерна. В этом году край, несмотря на снижение площади сева зерна культур почти на 50 тысяч гектаров, собрал 10 миллионов 364 тысячи тонн, которые увеличились на 212 тысяч тонн в аналогии с 2016 годом", — отметили в ведомстве.

Уточняется, что урожайность в регионе составляет 63,3 ц/га.

"Урожайность зерновых культур на Кубани сегодня остается самой высокой в России. Следом за краем по этим показателям идут остальные регионы юга", — сообщает министерство сельского хозяйства Кубани.

Как отмечают краевые власти со ссылкой на данные Минсельхоза РФ, площадь сева Ростовской области почти в 2 раза больше, чем на Кубани — 2,9 миллиона гектаров против 1,6 миллиона гектаров, валовой сбор превышает 12 миллионов тонн при средней урожайности более 40 ц/га; аграрии Ставропольского края собрали порядка 9 миллионов тонн зерновых, средняя урожайность — 43,4 ц/га.

Как заявил замглавы региона Андрей Коробка, 85% собранной на Кубани пшеницы обладают высокими хлебопекарными качествами.

В ведомстве добавили, что в регионе вскоре начнется уборка кукурузы на площади в 679,5 тысячи гектаров и риса – на 122 тысячах гектаров.

"За счет увеличения посевов зерновой кукурузы по всем прогнозам есть шанс побить прошлогодний рекорд по урожаю", — отмечают краевые власти. Согласно прогнозам вице-губернатора Коробки, объем производства кукурузы составит 3,7 миллиона тонн, риса – не менее 900 тысяч тонн.

По прогнозу Российского зернового союза, урожай в России в 2017 году составит 115-118 миллионов тонн, этот результат близок к рекордному показателю прошлого года. В прошлом году страна получила около 120-121 миллиона тонн зерна.