"Победа" закрыла продажу авиабилетов в Улан-Удэ с 1 января

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") закрыла продажу билетов в Улан-Удэ с 1 января, следует из расписания перевозчика.

"Победа" в июле открыла продажу билетов на данное направление. Стоимость билетов начиналась от 999 рублей. Лоукостер начнет выполнять рейсы в Бурятию два-три раза в неделю с октября. Планировалось, что рейсы будут выполняться до конца зимнего расписания — марта 2018 года.

Однако, как следует из данных на сайте перевозчика, в данный момент "Победа" закрыла рейсы в Улан-Удэ с начала следующего года.

В пресс-службе "Победы" от комментариев отказались, также не пояснив, как будут перевезены пассажиры, которые успели купить билеты на рейсы 2018 года.

Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот", базируется в московском аэропорту "Внуково". Чистая прибыль авиакомпании по итогам 2016 года превысила 3 миллиарда рублей. "Победа" по итогам первого полугодия 2017 года нарастила перевозки пассажиров в годовом выражении на 5,2% до 2,09 миллиона человек (шестое место среди российских авиакомпаний).