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Экономика

Минэкономразвития одобрило три заявки Татарстана на создание ТОСЭР

18:3711.08.2017
(обновлено: 10:19 14.08.2017)
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© Fotolia / Mikhail Markovskiy Татарстан. Архивное фотоТатарстан. Архивное фото
© Fotolia / Mikhail Markovskiy

КАЗАНЬ, 11 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Заявки на создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Зеленодольске, Нижнекамске и Чистополе получили одобрение Минэкономразвития России, сообщает министерство экономики Татарстана.

Ивановская область. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Город Наволоки Ивановской области претендует на статус ТОСЭР

Заявки были представлены министерством экономики республики и исполнительными комитетами соответствующих моногородов на комиссию по вопросам создания и функционирования ТОСЭР в моногородах. Провел заседание комиссии заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский.

"Комиссия одобрила создание ТОСЭР в 11 моногородах. Это город Заринск Алтайского края, город Сердобск Пензенской области, Кондопожское городское поселение Республики Карелии, город Далматово Курганской области, город Саянск Иркутской области, Канашский городской округ Чувашской Республики, городское поселение Пикалевское Ленинградской области, город Вятские Поляны Кировской области, города Зеленодольск, Чистополь и Нижнекамск Республики Татарстан", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что проекты предусматривают создание в моногородах не менее 14 тысяч постоянных рабочих мест за 10 лет и привлечение в ТОСЭР не менее 170 резидентов. К настоящему времени в реестре резидентов ТОСЭР в моногородах зарегистрированы 42 компании.

Город Чусовой, Пермский край. Архивное фото
© Фото : Lite
Первая ТОСЭР "Чусовой" создана в Пермском крае

Создание территорий опережающего социально-экономического развития позволяет диверсифицировать экономику моногородов и снизить зависимость от градообразующих предприятий. Резиденты ТОСЭР в моногородах получают широкий набор преференций. В частности, инвесторам предоставляются льготы по налогам на прибыль и имущество, по земельному налогу. Кроме того, почти в четыре раза сокращаются взносы во внебюджетные фонды.

Материалы по итогам заседания комиссии будут направлены в правительство РФ, окончательное решение о создании новых ТОСЭР примет премьер-министр Дмитрий Медведев, подписав соответствующее постановление.

В настоящее время в Татарстане действует только одна ТОСЭР — город Набережные Челны, получивший этот статус в январе 2016 года. В ТОСЭР зарегистрировано 11 компаний-резидентов, которые планируют инвестировать в свои проекты 17,8 миллиарда рублей и создать более 2,9 тысячи рабочих мест.

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