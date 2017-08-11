Роскомнадзор объяснял владельцу Snapchat, для чего запрашивает сведения

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Роскомнадзор объяснял недавно зарегистрированной компании Snap Inc., владельцу мобильного мессенджера Snapchat, для чего запрашивает у нее информацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Роскомнадзор в четверг сообщил, что внес Snap Inc. в реестр организаторов распространения информации. В пятницу в СМИ появилась информация, что компания не знала о своем включении в реестр. По словам представителя Snap Inc., компания лишь предоставила службе "базовую информацию", но не знала, для чего она будет использована.

"В письме, направленном Роскомнадзором в адрес компании Snap Inc., была четко указана цель запроса информации. На основании ответа, а также дополнительно запрошенных сведений компания и была внесена в реестр организаторов распространения информации", — сказали в пресс-службе Роскомнадзора.

"При этом переписка с компанией Snap Inc. была предельно предметна. Представители компании ответили на все поставленные вопросы", — добавили в ведомстве.

В пресс-службе американской компании не ответили на запрос РИА Новости.