Биткоин в пятницу побил исторические рекорды, превысив $3,5 тысячи

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin в пятницу вновь обновляет исторические максимумы – ее курс на крупнейших биржах превысил 3,5 тысячи долларов, следует из данных торгов.
При этом курс Ethereum на Bitfinex снижается на 1,2% — до 298,3 доллара. Курс Ripple на этой же бирже снижается на 1,06% — до 17,9 цента. Курс Bitcoin Cash растет на 21,4% — до 330,3 доллара.
Капитализация рынка криптовалют, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com, в целом по состоянию на 18.17 мск пятницы составила 126,9 миллиарда долларов. Первое место традиционно занимает Bitcoin (BTC): его капитализация оценивается в 58,3 миллиарда долларов (46% всего рынка криптовалют). На втором месте держится Ethereum с капитализацией более 28 миллиардов долларов. На третьем месте — криптовалюта Ripple с капитализацией в 6,9 миллиарда долларов, на четвертом — Bitcoin Cash (5,4 миллиарда долларов).
Многие страны открыли свои рынки для криптовалют, однако российские власти с осторожностью подходят к этому вопросу. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать ли их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.
В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, а стоимость самой известной из них — биткоина — в текущем году неоднократно обновляла исторические максимумы.