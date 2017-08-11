Биткоин в пятницу побил исторические рекорды, превысив $3,5 тысячи

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin в пятницу вновь обновляет исторические максимумы – ее курс на крупнейших биржах превысил 3,5 тысячи долларов, следует из данных торгов.

В частности, на бирже Bitfinex курс криптовалюты на 18.14 мск рос на 3,53% — до 3,54 тысячи долларов, на BitStamp – на 3,54%, до 3,54 тысячи долларов, на Poloniex – на 3,59%, также до 3,54 тысячи долларов.

При этом курс Ethereum на Bitfinex снижается на 1,2% — до 298,3 доллара. Курс Ripple на этой же бирже снижается на 1,06% — до 17,9 цента. Курс Bitcoin Cash растет на 21,4% — до 330,3 доллара.

Капитализация рынка криптовалют, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com, в целом по состоянию на 18.17 мск пятницы составила 126,9 миллиарда долларов. Первое место традиционно занимает Bitcoin (BTC): его капитализация оценивается в 58,3 миллиарда долларов (46% всего рынка криптовалют). На втором месте держится Ethereum с капитализацией более 28 миллиардов долларов. На третьем месте — криптовалюта Ripple с капитализацией в 6,9 миллиарда долларов, на четвертом — Bitcoin Cash (5,4 миллиарда долларов).

Самыми быстрыми темпами из первой сотни криптовалют, по данным Coinmarketcap.com, растет Bitquence: за последние 24 часа она выросла более чем в два раза, Civic- на 62,3%, Bytom — на 54,6%, Metal — на 47,7%.

Многие страны открыли свои рынки для криптовалют, однако российские власти с осторожностью подходят к этому вопросу. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать ли их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.

В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, а стоимость самой известной из них — биткоина — в текущем году неоднократно обновляла исторические максимумы.