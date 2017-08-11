СМИ: Венесуэла расплачивалась с держателями облигаций деньгами "Роснефти"

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Венесуэла использовала деньги "Роснефти" во избежание неминуемых нарушений сроков выплат по облигациям как минимум два раза, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источник венесуэльской PDVSA.

"По крайней мере, два раза правительство Венесуэлы использовало российские наличные деньги, чтобы избежать неминуемых нарушений сроков выплат держателям облигаций", — заявил источник.

Наличные деньги России и "Роснефти" сыграли решающую роль в оказании помощи лишенному финансовой поддержки правительству венесуэльского президента Николаса Мадуро, чтобы избежать нарушений обязательств по выплатам государственного долга или политического переворота, пишет агентство.

Как отмечает агентство, "Роснефть" позиционирует себя как посредник при продаже венесуэльской нефти покупателям по всему миру. Растущий контроль России над нефтью Венесуэлы укрепляет позиции страны на американских энергетических рынках. Согласно данным отраслевых отчетов PDVSA, "Роснефть" перепродает около 225 тысяч баррелей в день венесуэльской нефти — около 13% от общего объема экспорта страны. По данным Рейтер, Венесуэла дает "Роснефти" большую часть своей нефти в качестве оплаты за кредиты наличными в миллиардах долларов, которые правительство Мадуро уже потратило. Его администрации нужны российские деньги, чтобы финансировать все: от выплат по облигациям до импорта продовольствия и медикаментов в условиях серьезного национального дефицита, поясняет агентство.

PDVSA и правительство Венесуэлы не ответили на просьбы о комментариях, "Роснефть" и российское правительство отказались от комментариев, отмечает Рейтер.

Ранее во вторник советник президента "Роснефти" Александр Крастилевский сообщил в ходе телефонной конференции, что общий размер предоплат, выданных "Роснефти" PDVSA по контрактам на поставку нефти и нефтепродуктов составляет около 6 миллиардов долларов. "Роснефть" ожидает полного погашения предоплат до конца 2019 года.