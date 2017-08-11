РСПП направил Дворковичу предложения по "пакету Яровой"

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) отправил курирующему связь вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу письмо, в котором предложены поправки в пакет антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой"), а также введение обязательного неналогового платежа с абонентов и пользователей услугами связи, свидетельствует копия письма, имеющаяся в распоряжении РИА Новости.
Комиссия РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, в состав которой входят представители всех крупнейших операторов связи ("Мегафон", МТС, "Вымпелком" и "Ростелеком"), разработала предложения по реализации "пакета Яровой" в части хранения трафика, а также поправки в этот пакет и в закон "О связи".
Силовикам — зашифрованную информацию
Для преодоления этой проблемы предлагается дополнить закон "О связи" определениями терминов "сообщение электросвязи" и "сообщение пользователя услугами связи", а также прописать в нем, что операторы связи обеспечивают хранение электромагнитных сигналов, посредством которых по сетям связи передаются "сообщения пользователей услугами связи", а не хранение собственно содержания информации, переданной или полученной пользователем.
В связи с этим в "пакет Яровой" предлагается внести поправки, закрепив обязанность оператора связи установить на своей сети специализированное оборудование, осуществляющее запись сигналов электросвязи, и подать на это оборудование свой трафик. То есть расшифровка и вычленение нужной информации будут производиться уже силовиками.
Россиянам — новый платеж в бюджет
По предварительным оценкам комиссии РСПП, размер платежа может составить 3-5% месячного счета абонента, то есть 9-15 рублей исходя из того, что средний счет за услуги связи или доступ к интернету составляет 300 рублей. При этом суммарные поступления в бюджет оцениваются в 50-85 миллиардов рублей.
Среди предложений указано и заключение концессионого соглашения между РФ и операторами связи на создание, модернизацию и эксплуатацию центров обработки данных, программного обеспечения и баз данных, необходимых для хранения трафика при реализации "пакета Яровой". "Контроль за денежными средствами, собранными в рамках специального платежа, будет реализовываться Минкомсвязи России в рамках исполнения концессионного соглашения", — предполагают авторы инициативы.