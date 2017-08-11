РСПП направил Дворковичу предложения по "пакету Яровой"

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) отправил курирующему связь вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу письмо, в котором предложены поправки в пакет антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой"), а также введение обязательного неналогового платежа с абонентов и пользователей услугами связи, свидетельствует копия письма, имеющаяся в распоряжении РИА Новости.

Данный пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года, обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года. Операторы неоднократно заявляли, что реализация закона потребует от них огромных затрат и приведет к росту тарифов.

Комиссия РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, в состав которой входят представители всех крупнейших операторов связи ("Мегафон", МТС, "Вымпелком" и "Ростелеком"), разработала предложения по реализации "пакета Яровой" в части хранения трафика, а также поправки в этот пакет и в закон "О связи".

Силовикам — зашифрованную информацию



Согласно пояснительной записке к поправкам, в настоящее время федеральный закон №374 ("пакет Яровой") оперирует понятием "сообщение пользователя", вследствие чего операторов связи могут обязать хранить и виды трафика, на содержание которого пользователь влиять не может, например транзитный трафик. Причем объем такого трафика значителен (до 20%), его хранение потребует существенных затрат, а для силовых структур он не представляет ценности, указывает РСПП.

Для преодоления этой проблемы предлагается дополнить закон "О связи" определениями терминов "сообщение электросвязи" и "сообщение пользователя услугами связи", а также прописать в нем, что операторы связи обеспечивают хранение электромагнитных сигналов, посредством которых по сетям связи передаются "сообщения пользователей услугами связи", а не хранение собственно содержания информации, переданной или полученной пользователем.

По мнению авторов, если не внести эти поправки, то операторы связи для реализации "пакета Яровой" будут анализировать и систематизировать хранимую информацию, то есть по сути доступ к содержанию сообщений пользователей будут иметь и они, а не только правоохранительные органы. Кроме того, в РСПП указывают на создающуюся угрозу раскрытия информации о негласных оперативно-розыскных мероприятиях.

В связи с этим в "пакет Яровой" предлагается внести поправки, закрепив обязанность оператора связи установить на своей сети специализированное оборудование, осуществляющее запись сигналов электросвязи, и подать на это оборудование свой трафик. То есть расшифровка и вычленение нужной информации будут производиться уже силовиками.

Россиянам — новый платеж в бюджет



Также РСПП предлагает для реализации "пакета Яровой" в части хранения трафика ввести специальный платеж для абонентов и пользователей услугами связи, который будет представлять собой "обязательный неналоговый публичный платеж" и перечисляться в федеральный бюджет. Сумма платежа, согласно данной инициативе, будет указываться в счетах отдельной строкой.

По предварительным оценкам комиссии РСПП, размер платежа может составить 3-5% месячного счета абонента, то есть 9-15 рублей исходя из того, что средний счет за услуги связи или доступ к интернету составляет 300 рублей. При этом суммарные поступления в бюджет оцениваются в 50-85 миллиардов рублей.

"Таким образом, плательщиками специального платежа будут являться абоненты/пользователи, а на операторов связи будет возложена обязанность по исчислению, взиманию и перечислению в бюджет полученных средств….. С учетом целевого характера использования таких средств, представляется целесообразным создание отдельного бюджетного фонда, где они будут аккумулироваться (по аналогии с существующим в настоящий момент Дорожным фондом)", — говорится в письме.

Среди предложений указано и заключение концессионого соглашения между РФ и операторами связи на создание, модернизацию и эксплуатацию центров обработки данных, программного обеспечения и баз данных, необходимых для хранения трафика при реализации "пакета Яровой". "Контроль за денежными средствами, собранными в рамках специального платежа, будет реализовываться Минкомсвязи России в рамках исполнения концессионного соглашения", — предполагают авторы инициативы.