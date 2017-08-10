Союз турецких экспортеров выступил против применения ответных мер к России

АНКАРА, 10 авг — РИА Новости, Федор Смирнов. Турецкие власти должны активнее вести переговоры с РФ о снятии барьеров, которые мешают развитию торговли между двумя странами, а применение ответных мер на существующие ограничения на импорт турецкой сельхозпродукции непродуктивно, считает глава Союза экспортеров Восточного Черноморья Ахмет Хамди Гюрдоган.

Накануне министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Анкара будет вынуждена принять ответные меры, если Москва не снимет торговые ограничения на поставки ряда видов сельхозпродукции.

"Некоторые наши экспортеры требуют, чтобы Турция применила к России зеркальные меры по ограничениям, которые Россия все еще применяет к нам. Однако, на мой взгляд, это неправильное требование. Россия была нашим другом с момента создания Турецкой Республики, и мы хотим, чтобы доверие между нашими правительствами снова вернулось. У нас нет никаких проблем с российским народом, но доверие, к сожалению, так и не перешло на политические отношения двух стран. Мы хотим от нашего правительства, чтобы оно более активно и эффективно вело переговоры с Россией", — заявил он РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент сохраняются многие барьеры в торговле Турции с РФ. "Сохраняется визовый режим, ограничения по экспорту ряда видов сельхозпродукции не отменены, на границе все еще есть проблемы с проездом фур. Хотим, чтобы наш президент снова поднял эти вопросы перед президентом РФ Владимиром Путиным. Потому что наверху что-то говорится, даются обещания, но ограничения остаются", — добавил Гюрдоган.

РФ вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты. К началу июня запрет действовал в отношении замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники. Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв. В начале июня правительство отменило эмбарго на поставки турецких продуктов, кроме томатов. Ограничения Россельхознадзора все еще действуют.