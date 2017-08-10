В Тверской области на заводе по осетроводству открыли новый цех

ТВЕРЬ, 10 авг — РИА Новости. Новый цех Конаковского завода по осетроводству проектной мощностью до 1,2 миллиона мальков в год и до 20 тонн рыбопосадочного материала открылся в четверг в Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

В церемонии открытия цеха и выпуске мальков стерляди в Иваньковское водохранилище приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Тверской области.

"Сегодня предприятие является высокотехнологичным, полноценным производственным блоком, который позволяет осуществлять зарыбление не только Тверской области, но и соседних регионов Волго-Окского бассейна. В процессе развития туристической привлекательности и экономики Верхневолжья зарыбление водоёмов носит комплексный характер. Планируем проводить его не только на Иваньковском водохранилище, но и на других водоёмах Тверской области", —приводятся в сообщении слова Рудени.

Реконструкция и модернизация завода велись в рамках ФЦП по развитию рыбохозяйственного комплекса, инвестиции в проект составили более 135 миллионов рублей. В дальнейшем запланирован капремонт старого рыбоводного корпуса.

"У Тверской области огромный потенциал в сфере аквакультуры. Это наличие большого водного фонда, возможность строительства закрытых помещений для производства рыбы, близость больших центров потребления — Москвы и Санкт-Петербурга. Поддержку в рамках госпрограммы будем оказывать и в дальнейшем", — цитирует пресс-служба слова Шестакова.

В ходе поездки в Конаково Руденя сообщил, что Верхневолжье выступит с законодательной инициативой по наделению сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам функциями по рыбоохране.

"Госинспекция по маломерным судам обладает материально-технической базой и офисами на берегах водоёмов, сотрудники аттестованы. Если удастся совместить возможности ГИМС и рыбоохраны, это будет синергия, дополнительное усиление для выполнения полномочий по охране водных биологических ресурсов", — отметил он.

Как отметили в пресс-службе региона, глава Росрыболовства поддержал эти инициативы. "Нужно дать возможность субъектам направлять часть средств именно на рыбоохрану. Сейчас они лишены самой важной функции — не могут составлять административные протоколы в отношении нарушителей", — сказал Шестаков, добавив, что в настоящее время прорабатывается вопрос по наделению сотрудников рыбнадзора, охотнадзора и лесной охраны перекрёстными полномочиями, что позволит этим службам составлять протоколы о нарушениях требований законодательства в сфере рыбоохраны.

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