Счетная палата за первое полугодие выявила нарушений на 1,13 трлн рублей

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Счетная палата РФ за первое полугодие текущего года выявила нарушений на 1,13 триллиона рублей — больше, чем за весь прошлый год, доложила глава контрольного ведомства Татьяна Голикова президенту России Владимиру Путину.

"Если по итогам 2016 года у нас было 965 миллиардов рублей и 3845 нарушений, то за первое полугодие 2017 года это уже 2631 (нарушение – ред.) и 1,13 триллиона рублей", — сказала Голикова.

По ее словам, если в 2016 году на каждую проверку Счетной палаты приходилось в среднем 15 выявленных нарушений на сумму около 3,7 миллиарда рублей, то за первое полугодие текущего года каждое контрольное мероприятие выявляло в среднем 18 нарушений на 6,9 миллиарда рублей.

Повышение эффективности работы аудиторов Голикова объяснила тем, что Счетная палата с 2014 года проводит модернизацию своих информационных систем, а с прошлого года запустила систему удаленного аудита, куда интегрированы все информационные системы федеральных органов власти.

"То есть мы в режиме онлайн получаем всю информацию и по этим информационным системам можем отслеживать практически нарушения, даже не выходя на объект", — сказала Голикова.

Среди нарушений, по ее словам, на первом месте — нарушения в сфере бюджетного и бухгалтерского учета. "Это, как правило, неотражение в отчетности фактов хозяйственной жизни", — уточнила она. Среди других она назвала нарушения закона о бюджете, нарушения в закупках и нарушения при проведении информатизации федеральных органов.