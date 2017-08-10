Эксперты рассказали, к чему приведет снижение Сбербанком ипотечных ставок

МОСКВА, 10 авг — РИА Недвижимость. Снижение ипотечных ставок на 2 процентных пункта, объявленное в пятницу Сбербанком и вслед за ним ожидаемое от других банков, может спровоцировать повышение спроса на вторичное жилье до 10%, а на новостройки – до 20%, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.
Рост до 20%
25.5%Да, уже купил так квартиру
11.2%Собираюсь взять, когда накоплю на первоначальный взнос
21%Нет, но готов при снижении ставок
26.5%Принципиально не беру кредиты
15.9%Нет, мне не нужно покупать жилье
По мнению руководителя ипотечного центра Est-a-Tet Алексея Новикова, снижение ипотечных ставок может повлечь за собой рост количества сделок на первичном рынке до 20% и на вторичном – до 10%. Если на первичном рынке по итогам первого полугодия 2017 года доля ипотеки составляет более 60%, то при покупке готового жилья заемные средства используют еще чаще — распределение 70% на 30%, объясняет он разницу.
"Если ипотека от Сбербанка со ставкой от 7,4% будет доступна в большинстве новостроек и будет предлагаться на срок 20 лет и более, то действительно, это способно существенно подстегнуть спрос на квартиры. Рост может составить порядка 20%", – говорит председатель совета директоров компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова.
Предполагаем, что снижение ставок на 1% может привлечь в сегмент новостроек порядка 7-10% покупателей, высказывается руководитель департамента ипотеки и кредитов компании "НДВ-Недвижимость" Кристина Шульгина.
Безусловно, снижение ставок по ипотеке позитивно влияет на спрос, соглашается управляющий партнер "Метриум Групп" Мария Литинецкая. К примеру, рассказывает она, в первом полугодии 2016 года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам составила 12,74%, а общее число заключенных сделок на рынке недвижимости с привлеченным кредитом в Москве достигло 18,6 тысячи. А в первом полугодии 2017 года средневзвешенная ставка снизилась до 11,56%, а количество транзакций выросло до 21,7 тысячи. Таким образом, при уменьшении ставки на 1,18 процентного пункта спрос увеличился на 17%.
Оптимальный минимум
Меньший процент первоначального взноса сделает ипотеку еще доступнее для большей аудитории, рассуждает Новиков. При средневзвешенном бюджете предложения в Москве в массовом сегменте в 8,3 миллиона рублей, разница между прежним первоначальным взносом в 20% и пониженным в 15% может достигать более 400 тысяч рублей, что на фоне падения реально располагаемых доходов граждан существенная сумма.
До этого ряд банков анонсировал ипотеку без первоначального взноса, тем не менее проценты по таким кредитам были намного выше, и наплыва клиентов по этим программам зафиксировано не было, продолжает Новиков. Те покупатели, которые рассчитывали на данную программу, часто не могли подтвердить свой доход или, к примеру, имели плохую кредитную историю, поэтому получали отказ. С учетом того, что банки стараются максимально минимизировать свои риски, проверка документов и платежеспособности покупателей недвижимости сегодня проходит очень тщательно, чтобы избежать ухудшения портрета заемщика, добавляет эксперт.
Сокращение первоначального взноса, конечно, снижает "порог входа" для ипотечного заемщика, ипотека становится доступнее тем людям, у которых нет накоплений или сбережений, соглашается Доброхотова. Однако банки сегодня довольно строго подходят к оценке финансовых возможностей потенциальных клиентов, замечает она. "К тому же по продуктам с 0% взносом процентная ставка намного выше (12,5 – 14%), и, по нашим данным, спрос на ипотеку без первоначального взноса сейчас не очень велик. В общем объеме наших ипотечных сделок такие кредиты составляют всего 2%", — рассказывает Доброхотова.
Шульгина называет первоначальный взнос в 15% "оптимальным минимумом", учитывая, что отдельные банки и вовсе готовы предложить кредиты без первоначального взноса. В этой связи ставки по таким программам несколько выше, зато заемщикам не нужно будет откладывать покупку из-за необходимости копить на первоначальный взнос, говорит она.
Вслед за Сбербанком
Доброхотова прогнозирует, что вслед за Сбербанком в ближайшее время начнут снижение ставок и другие участники топ-10.
Литинецкая полагает, что до конца текущего года базовая ставка по кредитам на новостройки при первоначальном взносе 15% на срок до 30 лет составит порядка 8,5%. На горизонте ближайших 1,5-2 лет стоимость кредита может снизиться до 7,5-8%, однако это возможно только при сохранении низкой инфляции и стабильного спроса на ипотеку, говорит она.