Суд признал банкротом авиакомпанию "Донавиа"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом авиакомпанию "Донавиа", дочернюю структуру "Аэрофлота", и открыл в ней конкурсное производство, следует из информации на сайте суда.

Другие подробности пока не сообщаются.

Процедуру банкротства "Донавиа" инициировал сам "Аэрофлот". Суд в феврале по заявлению крупнейшей российской авиакомпании ввел в отношении "Донавиа" процедуру наблюдения.

Арбитраж Москвы в августе прошлого года по иску "Аэрофлота" взыскал с "Донавиа" более 884 миллионов рублей долга по договору займа от 1 апреля 2016 года. Ответчик тогда полностью признал иск.

Группа "Аэрофлот" — крупнейший в России авиационный холдинг. В его составе создан единый перевозчик под брендом "Россия", объединивший дочерние компании "Россия", "Оренбургские авиалинии" и "Донавиа". Также в группе действуют единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" и бюджетная авиакомпания "Победа".

Ранее, в июне, Арбитражный суд Оренбургской области удовлетворил заявление "Аэрофлот" о банкротстве "Оренбургских авиалиний". До этого суд признал, что эта компания должна "Аэрофлоту" 11,8 миллиарда рублей.