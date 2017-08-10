Аналитик рассказал об убытках Турции после запрета на поставки томатов в РФ

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Турция потеряла 2 миллиарда долларов от запрета поставки томатов в Россию, сообщил РИА Новости главный аналитик Национального плодоовощного союза Кирилл Лашин.

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил 9 августа, что Анкара будет вынуждена принять ответные меры, если Москва не снимет торговые ограничения на поставки ряда видов сельхозпродукции.

"(Убытки – ред.) Турции приближаются уже к 2 миллиардам долларов, она экспортировала в РФ около 40% своих томатов, а Россия, в свою очередь, более половины всех томатов импортировала оттуда", — сказал Лашин.

По его словам, по итогам 2016 года рынок тепличных овощей вырос в РФ на 15%, и рост продолжается и сейчас. А что касается непосредственно томатов, то в 2016 году их промышленное производство увеличилось в России на 18%, и таким образом, самообеспеченность страны по этой культуре составляет приблизительно 40%.

Он пояснил, что после закрытия для томатов российского рынка, турецкие производители перенаправили часть своего экспорта в Белоруссию. Однако это не спасло от снижения производства. Место турецких поставщиков на рынке РФ частично удалось занять Китаю, "в два раза увеличил объем поставок Азербайджан, почти в три раза увеличило поставки Марокко, и немного нарастила Белоруссия".

РФ вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты. К началу июня запрет действовал в отношении замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники. Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв. В начале июня правительство отменило эмбарго на поставки турецких продуктов, кроме томатов. Ограничения Россельхознадзора все еще действуют.