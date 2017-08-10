ВЭБ сделал взнос на благотворительность в криптовалюте

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве. Архивное фото

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ) совместно с международными специалистами в области блокчейна запустил электронный кошелек для благотворительного фонда "Старость в радость" и осуществил первую транзакцию в криптовалюте Ether (эфир) компании Ethereum, сообщили в пресс-службе ВЭБа.

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Благотворительный фонд занимается вопросами улучшения жизни пожилых людей в домах престарелых. На данный момент фонд курирует 150 домов-интернатов в 25 регионах России.

Размер первого взноса составил 1 эфир (около 16,5 тысячи рублей). Его сделал советник председателя Внешэкономбанка Владимир Демин.

"Использование криптовалют в различных сферах – это современный тренд, их капитализация во всем мире сегодня составляет порядка 140 миллиардов долларов. Для ВЭБ внедрение "криптоблаготворительности" на блокчейне — это не дань моде, а возможность обеспечить высокую скорость переводов и полную прозрачность системы", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВЭБа Глеба Юна.

Создатели проекта указывают на то, что использование криптовалют обеспечит прозрачность переводов, поскольку каждой цифровой монете присваивается номер, по которому можно отследить весь путь пожертвования.

"ВЭБ, обладая компетенциями в сфере блокчейн, применил новый подход к благотворительности, обеспечив возможность отслеживать судьбу переведенных средств", — отмечает пресс-служба госкорпорации.