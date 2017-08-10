"Галс-Девелопмент" начала реализацию 3-го этапа жилого квартала "Наследие"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Компания "Галс-Девелопмент" приступила к реализации третьего этапа жилого квартала бизнес-класса "Наследие" в Москве, говорится в пресс-релизе компании.

Застройщик объекта АО "Инвестиции в развитие технологий" (входит в ГК "Галс-Девелопмент") получил заключение о соответствии застройщика и проектной документации нормам федерального закона, а также разрешение на строительство жилого здания от Мосгосстройнадзора.

Предполагается строительство жилого здания из пяти секций площадью 33 тысячи квадратных метров. Количество квартир составит 245 площадью от 44 до 136 квадратных метров, а также около 2 тысяч квадратных метров коммерческих помещений. Кроме того, будет построен современный детский сад на 220 мест. Окончание строительства и введение объекта в эксплуатацию запланировано на первый квартал 2019 года.

"Успешная реализация первых очередей комплекса позволила нам уже сегодня сформировать большой отложенный спрос на новый объем квартир. Третий этап проекта "Наследие" станет зеркальным продолжением первых очередей по качеству строительства, многообразию планировочных решений и инженерно-техническому оснащению", — приводятся в пре-релизе слова Леонида Капрова, старшего вице-президента "Галс-Девелопмент".

Архитектурный проект третьего этапа квартала "Наследие" разработан мастерской ТПО "Резерв".

Первая очередь комплекса (482 квартиры) полностью реализована за три месяца до окончания строительных работ. Вторая очередь квартала "Наследие" (345 квартир) сегодня реализована на 97%.