На Камчатке запустят первую международную контейнерную линию

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 авг — РИА Новости. Камчатский резидент Свободного порта Владивосток ООО "Терминал Сероглазка", запускает первую международную контейнерную линию, которая позволит доставлять рыбу напрямую из порта Петропавловск-Камчатский в страны АТР, минуя порт во Владивостоке, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

В камчатский порт 9 августа уже прибыл контейнеровоз "Papa Mau", который отправится по маршруту Петропавловск-Камчатский — Пусан. В Петропавловске-Камчатском судно примет на борт 125 рефрижераторных 40-футовых контейнеров с рыбопродукцией камчатских компаний. В общей сложности, контейнеровоз доставит напрямую в Корею 3250 тонн мороженой рыбопродукции.

"Мы заинтересованы, чтобы этот транспортный сегмент на Камчатке развивался. Он позволяет исключить перевалку во Владивостоке, наш рыбный бизнес сможет свою продукцию доставлять напрямую в страны АТР. Для нас это очень важно", — цитирует пресс-служба губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.

Губернатор региона отметил, что запуск новой контейнерной линии и дальнейшее развитие системы морских перевозок позволит сохранить высокое качество при доставке камчатской рыбопродукции и снизить цену доставки за счет сокращения издержек, связанных с перегрузкой в других портах. По словам главы региона, в реализации этого логистического проекта заинтересованы рыбопромышленники не только Камчатки, но и других регионов Дальнего Востока.

"Сегодня Камчатка — лидер по добыче рыбы в стране, наши рыбаки добывают около 1 миллиона тонн биоресурсов, предприятия производят около 850 тысяч тонн рыбопродукции. Но мы ждем, что проект будет востребован не только у камчатских рыбаков, но и у промышленников с других территорий, работающих в рамках охотоморской и беринговоморской экспедиций. Они также смогут переваливать груз здесь, это удобно и позволит им работать напрямую с потребителем, без заходов в другие порты Дальнего Востока", — приводятся в сообщении слова Илюхина.

В настоящее время ООО "Терминал Сероглазка" ведет строительство промышленного холодильника емкостью 15 тысяч тонн, заканчивает установку портального крана и дооборудование причала под приемку крупнотоннажных судов. Общий объем инвестиций в проект составит около 876 миллионов рублей. Его реализация позволит увеличить объем перевалки в собственном порту компании до 800 тысяч тонн в год, создать крупный морской рефрижераторный терминал на восточном побережье России и наладить прямые поставки грузов в порты Азии, Европы, США.

Проект ООО "Терминал Сероглазка" (входит в группу компаний "Норебо") — одна из первых инвестиционных площадок Свободного порта Владивосток в Петропавловске-Камчатском. На сегодняшний день резидентами свободного порта на Камчатке являются 13 компаний с общим объёмом инвестиций порядка 3,5 миллиардов рублей. Они реализуют проекты в области транспорта и логистики, сельского хозяйства, туризма и в других отраслях.

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