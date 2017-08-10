Санкции США негативны для кредитоспособности "Газпрома", заявили в Moody's

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Расширенные санкции США против России негативны для кредитоспособности "Газпрома", считает международное рейтинговое агентство Moody's.

"Закон США о санкциях негативен для российского энергетического сектора, в особенности для ПАО "Газпром"", — пишет агентство. В настоящее время агентство оценивает долгосрочный корпоративный рейтинг для группы компаний "Газпрома" на уровне "Ba1", прогноз стабильный.

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2". Кроме того, закон сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора – до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).