ЦБ назначил временную администрацию в крымский Генбанк

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Банк России назначил временную администрацию в крымский Генбанк, сообщил регулятор.

Отмечается, что для поддержки деятельности Генбанка и повышения его финансовой устойчивости регулятором совместно с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в качестве инвестора будет приглашен Собинбанк.

"Для обеспечения непрерывности деятельности банка на период до передачи банка инвестору… назначена временная администрация по управлению АО "Генбанк". Банк продолжит работу в обычном режиме", — говорится в сообщении.

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В среду в пресс-службе крымского банка сообщили РИА Новости, что правительство республики Крым как акционер Генбанка приняло решение привлечь Собинбанк, входящий в группу банка "Россия", в качестве системного инвестора для Генбанка.

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