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Экономика

Анкара пригрозила ответными мерами на запрет ввоза томатов в Россию

04:0310.08.2017
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© Flickr / missy & the universeТоматы. Архивное фотоТоматы. Архивное фото
© Flickr / missy & the universe

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Турецкие власти будут вынуждены разработать и принять ответные меры в случае, если Россия не откажется от торговых ограничений на поставки различных сельхозпродуктов, включая томаты, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

Возможные ответные меры

Помидоры. Архивное фото
© Fotolia / fotofund
В Турции выращивают кольраби вместо томатов из-за российского эмбарго
"Мы испытываем большое давление (со стороны экспортеров — ред.) из-за остающихся торговых ограничений по некоторым овощам, помимо томатов", — отметил турецкий министр.

Он также подчеркнул, что Анкара больше не может игнорировать этот вопрос, поэтому Турция может принять ответные меры.

Зейбекчи также возложил особые надежды на переговоры с российской стороной, которые пройдут 17-19 августа в турецком Измире.

"По поводу томатов у нас нет ожиданий, об этом были заявления двух министерств. Однако мы не хотим запретов по поставкам томатов, других овощей, молока и мяса. По некоторым продуктам в определенные сезоны могут быть подняты таможенные пошлины, мы относимся к этому с пониманием, но надо найти решение", — добавил турецкий министр.

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Дворкович рассказал об ограничениях на поставки томатов из Турции
Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что Россия и Турция проведут первые полноценные консультации по ограниченным поставкам турецких томатов в РФ.

Суть вопроса

Правительство Российской Федерации ввело ограничения на поставки из Турецкой Республики различных продуктов с первого января 2016 года. Данное решение было принято после того, как российский бомбардировщик Су-24 подвергся атаке со стороны турецких ВВС. Затем ограничения были частично сняты. К началу июня запрет на импорт действовал в отношении замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники.

Кроме того, в 2016 году Россельхознадзор также принял решение ввести запрет на импорт в Россию турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв.

Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в Маниле. 6 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Глава МИД Турции обсудил с Лавровым Сирию, визовый режим и томаты
В начале мае российский лидер Владимир Путин и турецкий президент Тайип Эрдоган сообщили о достигнутом соглашении по снятию ограничительных мер во взаимной торговле. Уже 22 мая стороны подписали совместное заявление об отмене ограничений на поставки всех продуктов, кроме томатов.

При этом ограничения Россельхознадзора все еще действуют.

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