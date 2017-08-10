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Экономика

Коммунальное чтиво: коллекторы переключились на должников по ЖКУ

08:0010.08.2017
(обновлено: 09:11 10.08.2017)
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© Fotolia / Markus BormannСчетчикСчетчик
© Fotolia / Markus Bormann

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги все охотнее продают коллекторам. По оценкам участников рынка, доля таких задолженностей, по сравнению с 2010-м годом, выросла втрое. Сейчас на руках у коллекторов имеется задолженность за ЖКУ на общую сумму 20 миллиардов рублей. Чем это грозит самим неплательщикам и почему взыскателей долгов так манит новый рынок, — в материале РИА Новости.

Квитанция за услуги ЖКХ
© РИА Новости / Мария Савченко
Долги за ресурсы в российском ЖКХ превысили 196 миллиардов рублей

Зачем коллекторам ЖКХ

Коллекторы признают: взыскание долгов за ЖКК дается им тяжелее, чем по банковским кредитам и займам в микрофинансовых организациях. Люди привыкли, что за ЖКХ можно платить в самую последнюю очередь. Тем не менее к этому рынку присматриваются все больше игроков — по объемам задолженности он второй после рынка кредитования.

"Скорее всего, он будет лишь увеличиваться — тарифы на ЖКХ растут, и ситуация с погашением долга не улучшается", — указывает Елена Докучаева, вице-президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

Кроме того, это перспективное направление для небольших игроков: банки не им не доверяют, поэтому у таких компаний долги за ЖКУ составляют до 80% портфеля.

С учетом того, что коллекторы покупают достаточно "свежие" задолженности на досудебном этапе, то шанс их взыскать, как уверяют они сами, достаточно высок. Управляющие компании чаще всего не хотят идти в суды. Они стремятся в первую очередь взыскать долги в полном объеме, в том числе и те, чей срок исковой давности уже прошел, а потому готовы платить посредникам.

© РИА Новости / Мария СавченкоКвитанция за услуги ЖКХ
© РИА Новости / Мария Савченко
Квитанция за услуги ЖКХ

"Комиссия в среднем по рынку составляет около 15-20%, но зависит от многих факторов — срока задолженности, объема передачи и контактности портфеля", — рассказали в коллекторском агентстве "Секвойя Кредит Консолидейшн".

Сколько нужно задолжать

Решение о том, когда передать долг коллектору, принимает управляющая компания. Она может передать задолженность в 15-20 тысяч рублей, а может совершенно спокойно относиться к долгу в один миллион.

Как правило, если речь идет о действительно крупных суммах, это касается владельцев многочисленной инвестиционной недвижимости, о которой они просто "забывают". В отношении таких должников более эффективно срабатывают другие методы воздействия, например ограничение выезда за границу.

Таким образом, к коллекторам все чаще попадают долги по ЖКУ, где пропущено, например, три платежа. Основная же масса — это те, которые не гасят в течение 6 месяцев. То есть если ежемесячный платеж за "коммуналку" составляет пять-шесть тысяч рублей, то, накопив 30-40 тысяч задолженности, УК с большой вероятностью потеряет надежду и обратится к коллекторам.

Впрочем, имеют значение не только срок невыплаты и сумма, но и тип долга.

"Если долг за тепло энергию, и его передача коллекторам осуществляется теплосетями, то срок составляет не более месяца. Если это муниципальные долги, то в первую очередь коллекторам передадут долги тех, кто не платит годами, то есть только от крайне безнадежных должников", — поясняет Сергей Воронин, управляющий партнер юридической компании "Правовое решение".

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПочтовое извещение о задолженности по оплате электроэнергии
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Почтовое извещение о задолженности по оплате электроэнергии

Бояться ли коллекторов

Сами коллекторы уверяют: их главные инструменты в борьбе с должниками — убеждение и разъяснение.

"Когда люди узнают о том, что им могут отключить свет и воду, то стремятся погасить задолженность. Конечно, если мы не имеем дело с какими-то явно деклассированными элементами. В любом случае закон позволяет коллектору только вести переговоры либо формировать дело для подачи его суд, — отмечает Докучаева.

Могут ли коллекторы позвонить на работу? Нет, это будет уже нарушением законодательства — раскрытием информации о физическом лице.

Более того, коллектор имеет даже меньше рычагов давления на должника, чем управляющая компания, и не может предпринять ничего сверх того, что может сделать УК, говорит Юрий Аванесов, ведущий юрист Европейской Юридической Службы.

Одна из причин, по которой первоначальный кредитор (УК) переуступает свое право коллекторам, — стремление избавить себя от лишней волокиты с судами.

Работа по программе ипотечного кредитования. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Ипотечное жилье начали забирать за долги по ЖКХ: кого это может коснуться

"Например, когда у управляющей компании пропущены сроки исковой давности за определенный период, она понимает, что в суде делать нечего, но долги-то взыскать нужно в полном объеме", — поясняет он.

"Как правило, у УК нет в штате профильных юристов, а если даже есть, то и им выгоднее нанять компанию, специализирующуюся на взыскании долгов", — добавляют в "Секвойя".

Если увещевания не помогают, коллекторы готовят дело в суд. По словам Докучаевой, терпение у взыскателей долгов, как правило, заканчивается через три-четыре месяца. "За этот период уже можно понять, что происходит, и имеет ли смысл дальнейшая досудебная работа", — отмечает она.

© Flickr / Diane M. ByrneСудейский молоток
© Flickr / Diane M. Byrne
Судейский молоток

Отберут ли жилье

Стоимость имущества и сама возможность его изъятия — вопрос исключительно судебный, подчеркивают юристы. 

"Как только долг превышает 100 тысяч рублей, начинают поступать напоминания. А после того как долг превысит 600 тысяч, в силу вступает принцип изъятия жилья", — говорит Воронин.

Впрочем, на практике жилье будут забирать в последнюю очередь, и сделать это достаточно сложно. В первую очередь (в соответствии с законом об исполнительном производстве) взыскания обращаются на денежные средства, в основном это счета, а уже потом — на различное имущество. 

"Даже если ваш долг превысил шесть миллионов рублей, а жилье является единственным пригодным для постоянного проживания должника и  членов его семьи, обратить на него взыскание, если оно не было предметом залога, невозможно. Таким образом, исключением может являться ипотечная квартира", — отмечает Аванесов. 

А вот, например, автомобиль, отобрать за долги могут очень легко. Юристы указывают: распространенное заблуждение состоит в том, что если машина стоит 1,5 миллиона, а долг за ЖКХ составляет 300 тысяч, то ее никто не отберет. Но это не так: продадут в счет погашения долга, а владельцу вернут оставшиеся средства. Это касается и кредитных авто, в этом случае, правда, придется уведомить потенциальных покупателей, что авто в залоге у банка, что существенно снизит ликвидность ТС.

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